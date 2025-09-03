В онлайн-кинотеатре начали показывать новый цикл фильмов для собак

Новый цикл фильмов "Догументалки" будет выходить с 26 августа в онлайн-кинотеатре Okko.

Как говорят авторы, эти ленты не имеют ничего общего с обычными фильмами, где речь идет о собаках или четвероногие друзья становятся главными героями. То есть, образно говоря, не "Пальма". При этом в онлайн-кинотеатре представлена большая коллекция фильмов про собак для их хозяев, но новый проект Okko подразумевает совершенно иное. Заинтересовать фильмы должны в первую очередь именно домашних питомцев. Каждый короткометражный фильм был создан с учетом особенностей восприятия собак: их дихроматического зрения и остроты слуха. Авторы добавили в картины множество необычных звуков, собачьих диалогов и даже разбавили сюжет драмой, чтобы за историей было интересно следить не только собакам, но и их хозяевам. Специально для владельцев собак авторы сделали специальный интроэпизод "Догументалки глазами экспертов", в котором зооспециалисты из числа кинологов и ветеринаров подробно рассказали о том, как животные воспринимают звуки и визуальный контент.

На данный момент к выходу запланированы два догументальных фильма: "Шерстяной Томагавк", снятый в стиле неторопливого классического вестерна, и более динамичный и остросюжетный "Властелин овец", где главный герой пытается совладать с неуправляемым стадом. Таким образом, онлайн-кинотеатры решили, чтобы контент был для всех - даже для питомцев! Подождем, когда снимут фильмы для кошек, домашних птиц и даже хомячков. Ведь ничего нет увлекательнее, чем смотреть кино вместе со своим пушистым или пернатым любимчиком.