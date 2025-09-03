«Кей-поп-охотницы на демонов» обогнали по просмотрам «Игру в кальмара»

Анимационный фильм "Кей-поп-охотницы на демонов" (KPop Demon Hunters, 2025) обошел по количеству просмотров первый сезон сериала "Игра в кальмара". Об этом свидетельствуют данные портала Tudum, который посвящен проектам стримингового сервиса Netflix.

© кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Мультфильм о южнокорейских певицах, борющихся со злыми духами, набрал 266 млн просмотров. Первый сезон "Игры в кальмара" насчитывает 265,2 млн просмотров, а первый сезон сериала "Уэнсдэй" (Wednesday) - 252,1 млн. "Игра в кальмара" был самым популярным сериалом, оригинал которого снят не на английском языке.

При этом южнокорейское агентство Yonhap указывает, что в зачет идут просмотры в течение 91 дня с момента релиза. Премьера "Кей-поп-охотниц на демонов" состоялась 20 июня, у ленты осталось еще две недели.

Ранее "Охотницы" заняли первое место по просмотрам среди фильмов, став самым популярным проектом американского стримингового сервиса Netflix за всю историю. Трек Golden из этого мультфильма занял первое место чарта Billboard Hot 100. В десятку попали и другие композиции оттуда.

В центре сюжета ленты женская кей-поп-группа HUNTR/X, чье музыкальное творчество помогает защитить мир от демонов. Злые силы решили бросить им вызов на сцене, создав мужскую группу Saja Boys. Анимационный фильм вобрал в себя элементы традиционной национальной культуры, а не только современной южнокорейской.

На популярность картины несколько раз обращал внимание президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. В частности, он встретился с создателями фильма в телевизионной передаче на канале Arirang TV. Режиссер фильма Мэгги Кан на одной из пресс-конференций рассказала, что хотела популяризировать культуру своей исторической родины, а концепция сюжета была вдохновлена корейским шаманизмом.

"Идея победы над злыми духами с помощью музыки и танца - часть нашей культуры", - сказала она.

Автор проекта также отметила, что в корейской культуре большинство шаманов - женщины.