Чарли Ханнэм может сыграть второй раз в антологии Райана Мерфи «Монстр»

Актёр Чарли Ханнэм сыграл Эда Гейна в третьем сезоне антологии Райана Мёрфи «Монстры». По данным Variety, Ханнэм ведёт переговоры, чтобы сняться и в четвёртом сезоне, но, само собой, в другой роли.

Как было объявлено ранее, четвёртый сезон «Монстра» будет посвящён делу Лиззи Борден. По словам источников, Ханнэм сыграет Эндрю Джексона Бордена, отца Лиззи. Элла Бити сыграет Лиззи, а Ребекка Холл сыграет мачеху Лиззи, Эбби.

Лиззи Борден жила в Массачусетсе в конце XIX века. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Новый сезон «Монстра», в котором Ханнэм сыграл Эда Гейна, выйдет на Netflix уже 3 октября.