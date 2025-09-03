Появился жуткий постер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel»
Marvel опубликовала новый стильный постер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». На нём можно увидеть знакомых героев, которые преобразились в живых мертвецов.
Новый постер мини-сериала
© Disney
Спин-офф популярной франшизы расскажет о том, как самые известные супергерои превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Шан-Чи и Блэйд.
Шоураннером «Зомби Marvel» выступил Брайан Эндрюс, в том числе работавший над антологией «Что, если...?».
Все четыре эпизода выйдут 24 сентября на платформе Disney+. В России она не работает.