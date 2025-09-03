Студия выпустила постер фильма «Заклятие: Последний обряд»

Warner Bros. опубликовала новый постер фильма «Заклятие: Последний обряд» — он выполнен в стиле культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола».

Постер в стиле «Изгоняющего дьявола»

© Warner Bros.

Постер «Изгоняющего дьявола»

© Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы.

Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».

Премьера фильма состоится 5 сентября.