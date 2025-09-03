Экранизация игры Call of Duty находится в производстве у Paramount

Студия Paramount займется производством киноверсии популярного шутера Call of Duty ("Долг зовет"), сообщает издание Deadline.

Проект был официально запущен в работу после соглашения студии с игровой компанией ActiVision. Детали сюжета и другие подробности пока не сообщаются.

Серия Call of Duty стартовала в 2003 году, впоследствии став крупнейшей игровой франшизой, насчитывающей более 40 наименований.

Первые игры были посвящены Второй мировой войне, в дальнейшем события разворачивались в настоящем, будущем и даже в космосе.