Кто сыграет в фильме «Тревожные люди»

Издание Deadline сообщило, что звезда «Терапии» Джейсон Сигел получил роль в фильме «Тревожные люди», который снимет Марк Форстер, режиссёр блокбастера «Война миров Z».

В касте ленты уже числятся Анджелина Джоли, известная по множеству фильмов, и обладательница премии BAFTA Эйми Лу Вуд.

В «Тревожных людях» за день до Рождества инвестиционный банкир Зара неохотно присоединяется к группе незнакомцев на дне открытых дверей. Когда Грейс, которая не хотела грабить банк, случайно берёт группу в заложники, начинается хаос и раскрываются секреты, и буквально всё идёт не по плану.

Съёмки картины уже идут в Лондоне.