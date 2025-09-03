Названы самые востребованные декорации в кинопарке «Москино»

Разбираемся, что уникального для кинопроизводителей предлагают декорации «Соборная площадь Москвы», «Витебский вокзал», «Ковбойский городок», «Аэропорт Юрово» и другие площадки.

Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка «Москино», отметив, что город активно работает над укреплением статуса российской кинематографической столицы и выходом на мировой уровень.

На территории кинопарка площадью 356 гектаров создано 34 натурные площадки, включая такие известные декорации, как «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Соборная площадь Москвы», «Москва 1940-х годов», «Центр Москвы» и «Ковбойский городок».

В ближайшее время планируется завершить строительство как минимум десяти новых декораций, среди которых «Крепость», «Города Восточной Европы» и «Сказочный город». Крупнейшие медиахолдинги страны уже реализуют здесь свои проекты. Среди них — «Национальная медиагруппа», «Газпром-медиа холдинг», USM Holdings, телеканал «Первый», ВГТРК и Сбер. А в этом материале мы расскажем о самых востребованных площадках кинопарка среди кинематографистов.

Какие декорации выбирают мастера своего дела

Сейчас площадь кинопарка составляет более 180 Га, а к 2030 году увеличится до 1100 Га. На протяжении года на киноплощадках проводятся съемки фильмов, сериалов, музыкальных клипов и рекламных роликов, а также музыкальные фестивали, световые шоу, квесты, концерты, постановочные съемки и другие мероприятия.

В 2024 году в кинопарке реализовали 83 проекта, а в 2025 году за шесть месяцев — еще аж 54. Для кинопроизводителей кинопарк «Москино» — это уникальный творческий полигон, где оживают самые разные эпохи.

Вот лишь несколько самых популярных площадок, каждая из которых имеет свою неповторимую атмосферу и богатую фильмографию.

«Москва 1940-х»

Эта масштабная декорация переносит съемочные группы в самое начало Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть как целые кварталы, так и строения, разрушенные немецкими бомбардировками. Интересной деталью является уникальная камуфляжная маскировка города. В комплексе воссозданы не только жилые дома, но и здание МУРа с двором, фрагмент Новодевичьего кладбища, московские дворики, фабрично-складской квартал и даже сквер около станции метро «Кропоткинская».

Свои истории здесь снимали для картин «Враг у ворот», «Атом», «Смерш. 1944», «Значит, нам туда дорога», «Разящий луч», «Не одна дома — 2», «По законам военного времени», «Победа», «Порода» и других кинолент.

«Соборная площадь Москвы»

Попасть в самое сердце русского Средневековья режиссерам позволяет Соборная площадь Московского Кремля. Здесь, на одной площадке, возвышаются точные копии Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов, а также фрагмент колокольни Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитая палата и Кремлевская стена с Тайницкой башней.

Эта локация стала съемочной площадкой более чем для десяти исторических фильмов, среди которых «Государь», Казачок — 2», «Рождение империи», «Александр I» и «Хозяин Москвы». Кинокартины позволяют зрителям сразу окунуться в атмосферу XIV–XVI веков.

«Центр Москвы»

Эта декорация предлагает универсальное решение для проектов, действия которых разворачиваются в столице на протяжении почти двух веков. Она представляет собой собирательный образ старинных улиц и переулков, позволяя снимать эпизоды с 1850-го по 2025 год. Часть зданий воссоздана по архивным документам, часть — сохранила дух неизменной Москвы.

Узнаваемые фасады Столешникова переулка, Тверской и Большой Никитской улиц сделали картинку убедительной для разных проектов, среди которых киноленты «Постучись в мою дверь в Москве», «Баба Яга спасает Новый год», «Загляни ему в голову — 2», «Граница миров», «Казанова. В бегах», «Операция «Карпаты» — 2», «Дорогой Вилли» и «Московская касса невест».

«Витебский вокзал»

Настоящее путешествие во времени ждет на площадке, детально повторяющей знаменитый Витебский вокзал Санкт-Петербурга. Она идеально подходит для съемок, действие которых происходит в царскую или советскую эпоху, и даже для сказочных сюжетов. Для создания полного погружения доступны привокзальная площадь, перрон, кассовый зал, а также павильоны с интерьерами вагонов разных времен.

Эта декорация стала ключевой для картин «Смерш. 1944», «Плакса — 2», «Новогодний экспресс», «Баба Яга спасает Новый год», «Звезды в Сибири», «Казачок — 2», «ОПГ», «Новогодний экспресс», «Лиля», «Порода» и не только.

«Аэропорт Юрово»

Современные сюжеты, так или иначе связанные с путешествиями, находят свое воплощение на многофункциональной декорации современного аэропорта. В здании терминала есть все необходимое для съемок: стойки регистрации и паспортного контроля, зоны досмотра и выдачи багажа, а также работающий эскалатор. Интересная особенность — внутренний павильон, где смонтирован фрагмент фюзеляжа самолета с салонами бизнес- и экономкласса. Конечно, в декорации есть, например, гримерные и костюмерные, нужные для комфортной работы съемочных групп.

Эта современная и технологичная площадка была использована в таких проектах, как «Алдан», «Телохранители — 2», «Против всех — 3», «Граница миров», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Звезды в Сибири», «Новогодний экспресс» и «Золото скифов».

«Ковбойский городок»

Для съемок вестернов или тематических фотосессий в кинопарке есть кусочек Дикого Запада. Этот декорационный комплекс построен в виде круговой улицы с салуном, почтовым офисом, банком и отелем, что позволяет выбирать самые разные ракурсы. Локация мгновенно переносит в Америку XIX века и дарит возможность создать по-настоящему атмосферные кадры, как это делали создатели такого кино, как «ГДР», «Москва слезам не верит», «Краснов. Новые серии», «Небриллиантовая рука», «Приключения желтого чемоданчика» и других фильмов и сериалов.

Именно в «Москино», где каждый уголок пропитан духом кинематографа, рождаются сцены, которые потом узнает и полюбит вся страна.