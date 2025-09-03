Юлия Снигирь сыграет главную роль в экранизации «Жука в муравейнике»

Главная женская роль в грядущем масштабном сериале "Полдень" по роману братьев Стругацких "Жук в муравейнике" досталась актрисе Юлии Снигирь.

Снигирь сыграет сотрудницу Института внеземных культур Майю Глумову, близкую подругу прогрессора Льва Абалкина, которого играет Максим Матвеев.

Действие развивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски в исполнении Леонида Ярмольника поручает Максиму Каммереру, которого играет Юрий Колокольников, найти Абалкина. Тот, вопреки правилам, прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю.

"Майя разрывается между любимым мужчиной, страхом за свою безопасность и благополучие сына. А еще она женщина в полном смысле этого слова, ей хочется простого человеческого счастья, а высокие идеи Льва Абалкина кажутся безумными и бессмысленными", - рассказывает о своей героине Снигирь.

В сериале будет шесть эпизодов. В нем также сыграли Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Никита Тау Наледи, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьячкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин и другие.

Режиссер - Клим Козинский. Авторы сценария - Маруся Трубникова и Анна Персикова.

Даты премьеры пока нет, состоится она в онлайн-кинотеатрах KION и Okko.