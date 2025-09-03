Какие готовятся фильмы о сериалы о крупнейших рынках 90-х

Рынок Черкизон, что бушевал во время 90-х, стал точкой притяжения для кинематографистов. И не только он, но и легендарная "Горбушка". Про Черкизон готовятся два игровых сериала. Недавно СМИ сообщали о новом проекте Сарика Андреасяна "Рынок", посвященном деятельности Черкизовского рынка. А ранее на презентации онлайн-кинотеатра Premier была анонсирована разработка сериала "Черкизон".

Также "Студия Видеопрокат" недавно объявила о том, что приступила к разработке нового флагманского проекта - игрового сериала "Горбушка". Рассказали, что он будет посвящен одному из самых известных рынков Москвы, который появился в городе около Дворца культуры им. Горбунова в конце 80-х годов.

А в онлайн-кинотеатре Okko готовится к выходу трехсерийный документальный фильм "Горбушка. Сердце московского рока". Он расскажет о том, как типовой дворец культуры приобрел известность и культовый статус, когда два комсомольца - Игорь Тонких и Александр Ларин - организовали при ДК клуб филофонистов.

Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп.

Своими историями в фильме делятся Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Дмитрий Гройсман, Петр Каменченко, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Игорь Журавлев, Эркин Тузмухамедов, Евгений Маргулис, Александр Минаев, Сергей Воронов, Андрей Большаков, Вадим Степанцов, Алексей Ларин и многие другие музыканты и старожилы "Горбушки".

В июне другой трехсерийный документальный проект "Черкизон. Ад и рай новой России" стал участником конкурсной программы неигровых сериалов фестиваля "Пилот", в августе его показали на фестивале "Окно в Европу" в Выборге.

Этот сериал также вышел в онлайн-кинотеатре Okko. Там же состоялась и премьера неигрового фильма про "Горбушку" - из трех частей показали первую. Герои сериала - непосредственные участники эпохи рассвета и падения Черкизона: певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы "Экс-ББ" Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский и многие другие.

Автором сценария и режиссером трехсерийного документального цикла про Черкизон стал петербургский документалист Вадим Ватагин.