На СТС выйдет комедия «Виноделы»

Телеканал СТС анонсировал премьеру своей романтической комедии "Виноделы" с Еленой Подкаминской, Андреем Ургантом и Романом Маякиным в главных ролях. Опубликован трейлер.

© Российская Газета

Главный герой - челябинский шашлычник Паша (Маякин), который вместе с отцом (Василий Кортуков) и сыном Костей (Вадим Соснин) отправился на юг за наследством - одной второй винодельни. Другая половина принадлежат виноделу-эстету, фанатику своего дела Сергею Гордееву (Ургант), его дочери Оксане (Подкаминская) и внучке Миле (Василина Юсковец из "Ивановых-Ивановых"). Очень разным семьям предстоит стать партнерами, несмотря на разногласия.

Большая часть съемок проходила на винодельне под Анапой.

Премьера - 22 сентября в 19:00.

Напомним, в сентябре стартовала еще одна комедия о наследстве и виноделии - "Виноград" от KION с Павлом Прилучным.