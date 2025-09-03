В каком порядке нужно смотреть фильмы Marvel

Фильмы Marvel известны даже тем, кто никогда не был фанатом супергероев и комиксов. Они постоянно пополняются новыми героями, а сюжетные линии от фильма к фильму становятся все более насыщенными и запутанными. Как в них разобраться? Рассказываем в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Как устроена киновселенная?

Киновселенная Marvel (КВМ) разделена на саги — масштабные повествования с законченным сюжетом, который складывается из нескольких фильмов. Они объединены фабульными задумкками, пасхалками и общим подходом к сеттингу. Сейчас у КВМ две саги: «Сага Бесконечности», которая длилась с 2008-го по 2019 год, и «Сага Мультивселенной», которая стартовала в 2021 году и предположительно завершится в 2027 году.

Саги, в свою очередь, делятся на фазы — своеобразные главы, помогающие ближе познакомиться с героями. Особого секрета в хронологии Marvel нет — лучше всего смотреть фильмы в том порядке, в котором они выходили на экраны.

«Сага Бесконечности». Первая фаза

Богатый изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским террористам. Они приказывают ему создать оружие массового поражения, но Старк вместо этого создает технологичный костюм-броню, который помогает герою сбежать и наделяет его суперспособностями.

Год: 2008.

Режиссер: Луи Летерье.

В результате неудачного эксперимента ученый Брюс Бэннер мутирует и приобретает неприятную особенность — теперь в моменты сильного эмоционального стресса он превращается в гигантского зеленого монстра. Армия США хочет поймать Бэннера и использовать в своих целях, поэтому ученый обращается в бега, еще не зная, что его ждет встреча с новым противником.

«Железный человек-2»

С того момента, как мир узнал, что у Тони Старка есть уникальный костюм Железного человека, прошло шесть месяцев. Правительство США требует, чтобы изобретатель продал им разработку, но Старк предчувствует, что в таком случае она будет использоваться в качестве оружия. В то же время сын советского ученого, Иван Ванко, хочет отомстить Старку за то, что тот уволил его отца, и создает собственное оружие.

Действие разворачивается в двух мирах — на Земле и в королевстве Асгард, где живут боги. Сын бога Одина, Тор, готовится занять престол, но портит все своим высокомерием и безрассудством, когда начинает войну в королевстве. В наказание Тора отправляют на Землю и лишают божественных способностей.

Американский солдат Стив Роджерс, мечтающий попасть на военную службу, соглашается принять участие в необычном эксперименте во время Второй мировой войны. Ему вводят сыворотку суперсолдата, после чего он приобретает особую силу и вступает в вооруженные силы США. Теперь Роджерсу и его сослуживцам предстоит одолеть террористическую организацию «Гидра», связанную с нацистами.

Сводный брат Тора, Локи, заключает сделку с повелителем инопланетной расы и собирается поработить Землю. Глава международной организации Щ.И.Т. Ник Фьюри собирает лучших супергероев, среди которых Капитан Америка, Железный Человек, Тор, Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова, чтобы сразиться с захватчиком.

«Сага Бесконечности». Вторая фаза

«Железный человек-3»

В жизни Тони Старка наступает черная полоса: его мучают панические атаки, отношения с девушкой не клеятся, а работа — конструирование новых костюмов Железного человека — не приносит счастья. После внезапной атаки со стороны неизвестных противников, Старк твердо намерен отомстить, но ему также придется разобраться в себе и понять, что для него важнее — броня или человеческое обличье?

Тору выпадает новая задача — противостоять злодею Малекиту, который хочет захватить целых девять миров в галактике. Также богу грома предстоит защитить свою возлюбленную Джейн Фостер, которая попала во власть темных захватчиков. Палки в колеса герою, как всегда, будет вставлять сводный брат Локи.

Стив Роджерс привыкает к жизни в XXI веке. Он поселился в Вашингтоне и даже нашел себе друга — десантника Сэма Уилсона по прозвищу «Сокол». Однако внезапно агентов Щ.И.Т. атакует таинственный убийца, от чьей руки погибает глава организации Ник Фьюри. Чтобы разоблачить заговор, Стив объединяется с Наташей Романофф (Черной Вдовой) и выясняет, что зловещая организация «Гидра» никуда не исчезла, а, наоборот, расширила свое влияние и внедрилась в разные правительственные организации.

Когда путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, он еще не подозревает, что окажется втянутым в самый центр межгалактического конфликта. Однако потом действовать приходится быстро: Питер объединяется с четверкой аутсайдеров и начинает битву за судьбу галактики.

Человечеству снова угрожает опасность. На этот раз всему виной искусственный интеллект Альтрон, который изначально был создан, чтобы защищать Землю. Супергероям удается перепрограммировать передовую разработку, но это не значит, что победить зло будет легко.

Год: 2015.

Режиссер: Пейтон Рид.

Когда-то ученый Хэнк Пим создал костюм Человека-муравья, способный уменьшать человека без повреждения его мозговых тканей. Узнав, что его коллеги пытаются возродить этот проект, Пим подает в отставку, так как опасается, что это приведет к глобальной катастрофе. Помочь Пиму сохранить формулу в тайне вызывается бывший мошенник Скотт Лэнг.

«Сага Бесконечности». Третья фаза

Стив Роджерс и команда Мстителей вновь конфликтуют с правительством США. В недавно принятом «Акте о регистрации супергероев» им видится нарушение гражданских прав, и они решают восстать против режима. В то же время Тони Старк поддерживает новый закон, и между супергероями начинается противостояние (конечно, выгодное их врагам).

Нейрохирург Доктор Стрэндж попадает в автокатастрофу и сильно повреждает руки. Теперь он не может проводить операции — это сильно тревожит его, поэтому он отправляется в путешествие в поисках исцеления. Встретив волшебника, Стрэндж приобретает магические способности и внезапно оказывается посредником между параллельными измерениями.

«Стражи Галактики. Часть 2»

Со временем Питер Квилл, как и положено супергерою, собирает собственную команду мечты. В нее входят зеленокожая воительница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. После череды приключений перед героями встает новая задача — выяснить, кто отец Питера.

После встречи с Мстителями Питер Паркер возвращается домой и старается наладить обычную жизнь под присмотром своей тети. Однако за Питером устанавливается слежка, а злодей Стервятник намерен уничтожить все, что дорого Паркеру. На помощь юноше приходит Тони Старк.

Год: 2017.

Режиссер: Тайка Вайтити.

Рагнарек в скандинавской мифологии — что-то вроде конца света, который следует после финальной битвы между богами и хтоническими чудовищами. Своими разрушительными действиями Локи приближает Рагнарек, и ответственность за братца, как всегда, берет Тор.

На территории вымышленной страны Ваканды есть уникальное сокровище — прочнейший металл Вибраниум. За ним охотились многие, уничтожая аборигенов и разрушая природу, однако всякий раз на защиту вставал дух саванны — Черная Пантера. Спустя годы враг снова приходит в Ваканду, и маску Черной Пантеры надевает молодой принц Т’Чалла.

Межгалактический тиран Танос хочет собрать Камни Бесконечности — могущественные артефакты, которые могут менять реальность. Мстители намерены остановить злодея, но на этот раз миссия кажется действительно невыполнимой.

Год: 2018.

Режиссер: Пейтон Рид.

Скотту Лэнгу достался не только уникальный костюм, позволяющий менять размеры тела, но и крутая напарница — Хоуп ван Дайн, дочь Хэнка Пима. Вместе им предстоит спасти мир от очередной угрозы.

После столкновения с инопланетянами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперспособности и становится неуязвимой. Конечно, на нового супергероя сразу находится свой супервраг.

События финала вновь разворачиваются вокруг битвы с Таносом. Выжившие Мстители с трудом переживают гибель друзей, но битва с Таносом еще не закончена. Теперь им нужно разработать новый план, иначе погибнет вся планета.

Питер Паркер вместе с одноклассниками едет в Европу на летние каникулы. Однако побыть обычным школьником ему не удается — в Венеции группу настигает чудовище, которое появляется из воды и начинает разрушать все вокруг. Паркер в отчаянии, но ему на помощь приходит таинственный супергерой Мистерио.

«Сага Мультивселенной». Четвертая фаза

Сериал «Ванда/Вижн»

События развиваются спустя три недели после фильма «Мстители: Финал». Ванда Максимофф и Вижн живут простой семейной жизнью в городке Вествью, скрывая свои способности. Однако вскоре выясняется, что семейная идиллия — не более чем плод воображения Ванды.

Сериал «Сокол и Зимний Солдат»

Год: 2021.

Режиссер: Кари Скогланд.

Звание и костюм нового Капитана Америка получает Сэм Уилсон. «Зимний Солдат» Баки Барнс, в свою очередь, готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Сериал «Локи», 1-й сезон

Локи крадет Тессеракт и попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями». Его ждут новые путешествия во времени, которые повлияют на ход истории.

«Черная Вдова»

Сюжет фильма разворачивается в прошлом — Наташа Романофф вспоминает о том, что было в ее жизни до встречи с Мстителями (спойлер: хорошего мало). После того, как героиня узнает об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые, она решает их спасти.

Мультсериал «Что, если…?», 1-й сезон

Фанфик для киноманов или вольная интерпретация того, как бы сложилась жизнь персонажей Marvel, если бы сценаристы придумали другие повороты сюжета.

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Год: 2021.

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон.

Сотни лет назад воин Сюй Вэньу получил волшебный артефакт — десять колец, которые помогли ему победить врагов и создать свою тайную организацию. Несколько лет он собирал могущественную армию, но в 1990-х встретил девушку, остепенился и завел семью. Спустя 25 лет его сыну Шону вновь приходится иметь дело с магическим предметом и теми, кто охотится за ним.

«Вечные»

Вечные — группа сверхлюдей, которые с древности защищали человечество от чудовищ. Казалось, что они уничтожили всех, но XXI век преподнес неприятный сюрприз.

Сериал «Соколиный Глаз»

Год: 2021.

Режиссер: Берт, Берти, Риз Томас.

Соколиный Глаз хочет уйти на покой и тренирует свою преемницу, молодую Кейт Бишоп. Девушке предстоит научиться быть супергероем без суперспособностей и во время миссий полагаться только на собственные ум, смекалку и меткость.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Мистерио, который помог Питеру Паркеру в Венеции, оказался не так прост и раскрыл всему миру тайну Человека-паука. Паркер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но делает только хуже.

Сериал «Лунный рыцарь»

Бывший морпех и наемник, страдающий от диссоциативного расстройства, узнает страшную тайну о египетских богах. Внезапно он получает власть и силы одного из них — так появился новый супергерой, Рыцарь Луны.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Доктор Стрэндж спасает девушку Америку Чавес от гигантского осьминога. Но Америка оказывается не так проста — при сильном стрессе она может открывать портал в параллельные вселенные, куда и проваливается вместе с Доктором.

«Мисс Марвел»

Год: 2022.

Режиссер: Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон.

Американка пакистанского происхождения Камала Хан обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Теперь она может растягивать свое тело и менять внешний облик. Казалось бы, о чем еще может мечтать 16-летняя фанатка Мстителей.

«Тор: Любовь и гром»

Год: 2022.

Режиссер: Тайка Вайтити.

Джейн Фостер, бывшая возлюбленная Тора, берет на себя его способности и становится обладательницей молота Мьельнира. Только оказывается, что у супергеройства есть своя цена — при каждом использовании молота жизненные силы Джейн сходят на нет, и следующий раз может стать для нее последним.

Мини-мультсериал «Я есть Грут»

Год: 2022.

Режиссер: Керстен Лепоре.

Малыш Грут отправляется в приключения по галактике с новыми и необычными персонажами, которые доставляют ему неприятности. Небольшое забавное шоу о том, в какие истории попадал могучий Грут, снова став маленьким росточком.

Сериал «Женщина-Халк: Адвокат»

Год: 2022.

Режиссер: Кэт Койро, Ану Валиа.

После неудачной операции по переливанию крови двоюродная сестра Брюса Бэннера юрист Дженнифер Уолтерс получает такую же способность, как у него, — во время стресса перевоплощаться в сверхсильное существо.

Специальный эпизод «Ночной оборотень»

Год: 2022.

Режиссер: Майкл Джаккино.

Молодая Эльза после долгого отсутствия возвращается в родное поместье. Ее отец, известный охотник на нечисть, недавно ушел из жизни, и теперь Эльзе вместе с коллегами почившего надо одолеть запертого в лабиринте монстра, чтобы выяснить, кому достанется мощный волшебный артефакт.

«Черная Пантера: Ваканда навеки».

После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Накия намерены защитить Ваканду от агрессивных мировых держав.

Сюжет фильма трагическим образом совпал с реальностью — исполнитель роли Т`Чаллы Чедвик Боузман в 2020 году ушел из жизни в результате борьбы с онкологией.

Специальный эпизод «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»

Самый добрый и трогательный фильм про Стражей Галактики, в котором герои отправляются на Землю, чтобы найти идеальный рождественский подарок для Питера Квилла.

«Стражи Галактики. Часть 3»

Последняя встреча с командой Стражей в ее привычном составе. Они обосновываются на Забвении, но их атакует сверхчеловек Адам Уорлок. Ракета со встроенным чипом смерти получает серьезные травмы, и Стражи отправляются в главный штаб компании на поиски кода отмены.

Сериал «Секретное вторжение»

Год: 2023.

Режиссер: Али Селим.

Фьюри и его бывшие коллеги по организации «Щ.И.Т.» должны спасти человечество от Скруллов, которые смогли занять ключевые позиции в обществе землян.

«Марвелы» / «Капитан Марвел 2»

Год: 2023.

Режиссер: Ниа ДаКоста.

Это сиквел сразу двух историй — фильма «Капитан Марвел» и сериала «Мисс Марвел». Трем главным героиням — Кэрол Дэнверс (она же Капитан Марвел), ее боевой подруге Монике Рамбо и юной Камале Хан — предстоит объединить свои силы, чтобы спасти вселенную от коварной предводительницы кри.

«Сага Мультивселенной». Пятая фаза

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Год: 2023.

Режиссер: Пейтон Рид.

Первое полнометражное знакомство с несостоявшимся главным злодеем «Саги Мультивселенной». В этом фильме, который вышел в начале февраля 2023 года, Скотт Лэнг и его команда сражаются с Кангом Завоевателем в квантовом мире.

Сериал «Локи», 2-й сезон

Управление временными изменениями и все существующие таймлайны находятся в опасности. Темпоральный Ткач, соединяющий все временные линии, сломался, а вселенная начинает постепенно разрушаться. Чтобы починить высокотехнологичное устройство, Локи, Морбиус и Сильви находят новых союзников — ученого Виктора Таймли (он же альтернативный Канг Завоеватель) и гениального сотрудника УВИ по имени Уроборос.

Мультсериал «Что, если…?», 2-й и 3-й сезоны

Годы: 2023-2024.

Режиссеры: Стефан Франк и Брайан Эндрюс.

Анимационный альманах, в котором судьба знакомых героев КВМ складывается по-новому. Здесь есть и команда Мстителей образца XVII века, и злой Питер Квилл, и противостояние Зимнего солдата и Красного стража.

Год: 2024.

Режиссеры: Сидни Фриланд и Катриона МакКензи.

Преступница Майя Лопес по прозвищу Эхо дебютировала в КВМ в сериале «Соколиный Глаз» — тогда она вела охоту на Клинта Бартона, который якобы лишил жизни ее отца. В сольном сериале слабослышащая коренная американка возвращается на родину, чтобы разобраться с настоящим злодеем — криминальным боссом Уилсоном Фиском.

«Дэдпул и Росомаха»

Уэйд Уилсон расстается с любимой, вешает костюм Дэдпула на гвоздь и пробует вести жизнь обычного человека. Все меняется, когда на след супергероя в отставке выходят сотрудники УВИ. Оказывается, что реальность, в которой живет Уэйд и его близкие, скоро исчезнет. Единственный способ спасти родной мир от разрушения — отыскать альтернативную версию Росомахи и буквально переписать историю.

Сериал «Это все Агата»

Год: 2024.

Режиссеры: Жак Шеффер, Ганджа Монтейру и Рэйчел Голдберг.

Могущественная ведьма Агата Харкнесс вырывается из плена, в который ее поместила Алая Ведьма (это произошло в финале сериала «Ванда/Вижн»). Колдунья лишена своих магических сил — чтобы вернуть былое величие, Агата должна отправиться в опасное путешествие по таинственной Дороге ведьм. Ее напарниками станут три талантливые колдуньи и начинающий маг по имени Билли.

«Капитан Америка: Новый мир»

Год: 2025.

Режиссер: Джулиус Она.

Сэм Уилсон, официально ставший Капитаном Америка, постепенно привыкает к новой супергеройской должности. Он пытается раскрыть масштабный правительственный заговор вместе со своим напарником Хоакином Торресом (новый Сокол). На действующего президента США Таддеуса Росса совершено покушение. Нападавший — давний товарищ Сэма и, по совместительству, суперсолдат в отставке Исайя Брэдли.

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново», 1-й сезон

Слепой адвокат Мэтт Мердок вынужден вновь перевоплотиться в Сорвиголову — сурового мстителя, который борется с преступностью на ночных нью-йоркских улицах. На этот раз угрозу представляет давний соперник Мердока — криминальный босс Уилсон Фиск, твердо решивший стать мэром Нью-Йорка. Параллельно с этим в городе объявляется загадочный и крайне жестокий маньяк по кличке Муза.

«Громовержцы*»

Елена Белова, Ава Старр (Призрак из второго «Человека-муравья»), Джон Уокер (несостоявшийся Капитан Америка) и Антония Дрейкова (Таскмастер из «Черной вдовы») встречаются на задании на секретной базе. Раньше все они работали на главу ЦРУ Валентину Аллегру Де Фонтейн, а теперь должны уничтожить друг друга. Наемники-неудачники быстро понимают, что Валентина хочет скрыть собственные грязные тайны и избавиться от последних живых свидетелей. Несостоявшиеся супергерои решают объединиться, чтобы помешать Де Фонтейн, но командная работа дается им с трудом.

Сериал «Железное сердце»

Год: 2025.

Режиссеры: Саманта Бэйли и Анджела Барнс Гомес.

После событий фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» юная изобретательница Рири Уильямс возвращается домой и продолжает учебу. Она мечтает доработать ультратехнологичную броню, напоминающую костюм Железного человека, но лишается последних денег и вылетает из университета. Жизнь гениальной девушки меняется, когда она знакомится с загадочным Капюшоном. Парень, тесно связанный с миром магии, втягивает Рири в серьезные криминальные разборки.

«Сага Мультивселенной». Шестая фаза

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

На альтернативной Земле существует всего одна команда супергероев — Фантастическая четверка. Гениальный ученый Рид Ричардс, его лучший друг Бен Гримм, жена Сью Сторм и ее брат Джонни уже несколько лет оберегают все человечество. Когда планета сталкивается с очередной глобальной угрозой, Четверка без раздумий спешит в бой. Гигантский космический бог Галактус предлагает супергероям сделку — он пощадит жителей планеты в обмен на еще нерожденного ребенка Сью и Рида.

Мультсериал «Очи Ваканды»

Год: 2025.

Режиссер: Тодд Харрис.

Члены древнего вакандского ордена «Хатут Заразэ» путешествуют по миру в поисках артефактов из вибраниума. Действие каждой серии происходит в отдельной временной эпохе, а весь сериал заканчивается глобальной перезагрузкой реальности.

Как еще можно смотреть фильмы Marvel?

Фильмы киновселенной можно смотреть, опираясь не на дату выхода, а на внутреннюю хронологию повествования. В таком случае начать нужно с «Первого мстителя», ведь там действие происходит в 1940-х годах.

Хронология повествования Marvel:

1940-е: «Первый мститель»;

1995: «Капитан Марвел»;

2010-2015: «Железный человек» (1-3 части), «Невероятный Халк», «Тор» (1-2 части), «Мстители» (первая часть и «Эра Альтрона»), «Первый Мститель: Другая война», «Стражи Галактики» (1-2 части и «Я есть Грут»), «Человек-муравей»;

2016-2023: «Первый Мститель: Противостояние», «Черная Вдова», «Черная Пантера», «Человек-паук: Возвращение домой», «Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарек», «Человек-муравей и Оса», «Мстители» («Война бесконечности» и «Финал»), «Ванда/Вижн»;

2024-2025: «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Сокол и Зимний Солдат», «Вечные», «Человек-паук» («Вдали от дома» и «Нет пути домой»), «Соколиный Глаз», «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия», «Лунный рыцарь», «Женщина-Халк: Адвокат», «Мисс Марвел», «Тор: Любовь и гром», «Ночной оборотень», «Черная Пантера: Ваканда навсегда», «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск», «Железное сердце»;

2026-2027: «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Секретное вторжение», «Капитан Марвел 2», «Это все Агата», «Сорвиголова: Рожденный заново», «Капитан Америка: Новый мир», «Громовержцы*»;

События фильмов «Дэдпул и Росомаха» и «Фантастическая четверка: Первые шаги», сериала «Локи» и мультсериалов «Что, если…?» и «Очи Ваканды» разворачиваются вне хронологии КВМ.

Будущие проекты КВМ

«Человек-паук: Совершенно новый день»

Год: 2026.

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон.

После заклинания Доктора Стрэнджа весь мир забыл о том, что под маской Человека-паука скрывается Питер Паркер. Теперь Питер остался совсем один: о его существовании не помнит ни лучший друг, ни любимая девушка. Но это не значит, что супергерой перестанет помогать простым людям — в конце концов, он же дружелюбный сосед Человек-паук.

«Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны»

Год: 2026 и 2027.

Режиссеры: Энтони и Джо Руссо.

Масштабный финал Саги Мультивселенной, основные события в которой крутятся вокруг путешествий по альтернативным реальностям. В центре истории — противостояние сильнейших супергероев Земли и суперзлодея Доктора Дума. Детали сюжета пока неизвестны, но уже понятно, что финал очередной главы КВМ будет по-настоящему зрелищным.