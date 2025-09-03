Анонсирована премьера продолжения шоу «‎Стендап рулетка»

Телеканал ТНТ анонсировал второй сезон юмористического шоу "Стендап рулетка". Премьера сезона состоится 5 сентября в 23:00.

В шоу юмористы в течение минуты соревнуются за общий банк денег, который растет с каждой новой смешной шуткой.

Ведущим остался комик Илья Соболев.

В новом сезоне будет вдвое больше участников и увеличенный приз. Анонсированы: "возвращение легенды" - МС Урагана, "инсайдерские откровения брата Давы", карьерная мотивация от ведущей "Утра на ТНТ", стендап-выступления стюардессы, уборщицы, стриптизерши, актера, авиадиспетчера, врача-анестезиолога.