В Москве начали снимать иностранные фильмы

Студия «Кинокомпания "Смена"» и индийская кинокомпания Kartina Entertainment организуют совместное производство картины «Смэш», проект примет участие в системе рибейтов (возврата части затрат, понесенных кинокомпаниями при производстве фильма). Об этом в среду, 3 сентября, сообщила продюсер и генеральный директор российской студии Екатерина Голубева-Польди.

© Вечерняя Москва

Подписание соглашение произошло в рамках «Московской международной недели кино».

«Для нас особенно важно участие фильма в системе рибейтов и стать одними из первых, кто пройдет этот путь в Москве и в Индии. Российские продюсеры очень долго ждали, когда рибейты начнут работать в Москве, что, несомненно, послужит существенным стимулом для развития производства иностранных и ко-продукционных проектов в нашей столице. Запуск системы рибейтов в Москве — это стратегически важная инициатива, действенный инструмент в руках продюсеров, который поможет эффективно оптимизировать бюджет с точки зрения экономической модели фильма», — рассказала продюсер.

Голубева-Польди отметила, что фильм «Смэш» станет второй официальной ко-продукцией России и Индии. В нем зрителям расскажут историю спортсменки, которая едет в составе российской сборной на турнир в Индию, добавили в агентстве городских новостей «Москва».

Ранее в ходе деловой программы Московской международной недели кино столица заключила соглашение о сотрудничестве с представителями четырех стран.