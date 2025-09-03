Кто снимется в новой экранизации «Эпохи невинности»

Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six», «Мармелад»), Кристина Фросет («Добыча», «Буканьерки»), Бен Рэдклифф («Пастырь», «Властелины воздуха») и Марго Мартиндейл («Липучка», «Обвиняемые») сыграют главные роли в мини-сериале «Эпоха невинности» (The Age of Innocence), который запустил в производство Netflix. Это экранизация одноименного романа Эдит Уортон о запретной любви в Нью-Йорке XIX века. Страстная и душераздирающая история о любовном треугольнике исследует темы свободы, долга, идентичности и любви во всех её проявлениях. Как сообщает Deadline, режиссером первых трех эпизодов и исполнительным продюсером проекта выступит Шеннор Мёрфи («Молочные зубы», «Умираю, как хочу секса»).

Рэдклифф сыграет Ньюленда Арчера - красивого, прогрессивного и умного светского джентльмена, который жаждет более глубокой и страстной связи с миром и с кем-то в нём. Он женится на Мэй Уэлланд (Фросет) - доброй и искренней молодой женщине, принадлежащей к своему социальному классу. Она придерживается традиционных правил и верит в статус-кво, но не лишена бунтарских наклонностей. Морроне сыграет Эллен Оленскую - умную и независимую кузину Мэй, которая возвращается в Нью-Йорк после неудачного брака с графом Станиславом Оленским, польским дворянином. Свободолюбивая, игривая, умная и волевая, она, однако, испытывает чувство вины, связанные со своим новым положением в обществе. Ньюлэнд оказывает очарован Эллен, и между ними возникает тайная связь, ставящая Арчера перед моральным выбором. Мартиндейл сыграет миссис Мэнсон-Минготт - бабушку Мэй и Эллен, которая одновременно забавна, дерзка, дерзка, капризна и упряма.

С момента публикации в 1920 году роман «Эпоха невинности» неизменно входит в число мировых «классических» произведений и многие считают его первым подлинно американским романом о светской жизни. Книга получила Пулитцеровскую премию 1921 года за художественную литературу, сделав Уортон первой женщиной, получившей эту премию.

В 1993 году роман «Эпоха невинности» был экранизирован Мартином Скорсезе. Главные роли в фильме сыграли Дэниэл Дэй-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер, Мириам Маргулис, Джеральдин Чаплин, Ричард Э.Грант и другие. Картина получила четыре номинации на «Оскар» и одну награда – за лучшие костюмы.