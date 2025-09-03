Появился пятый эпизод сериала «Чужой: Земля»

3 сентября состоялась премьера пятого эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Hulu и постепенно приближается к своему завершению.

Новый эпизод получил название In Space, No One... («В космосе никто...») — аналогия на слоган культовой первой части. В пятой серии подробнее разбирают ситуацию из вступления и того, что именно произошло на космическом корабле.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполняют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»). Ранее стало известно, что дебютный эпизод собрал более 9 млн просмотров за первую неделю после выхода.