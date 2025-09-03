Кризис сценаристов и киноиндустрии: интервью с Игорем Толстуновым

В Калининграде прошел фестиваль дебютного и короткометражного кино "Короче". Продюсер Игорь Толстунов, один из членов жюри конкурса полного метра, в интервью ТАСС рассказал о нынешнем состоянии киноиндустрии, важности зарубежных киносмотров и о том, почему кризис идей двигает кинематограф вперед.

— Последние годы в России проводят огромное количество киносмотров. Есть ли в этом смысл?

— Конечно, в этом есть смысл, потому что задача внутрироссийских фестивалей сфокусировать внимание зрителя и дать ему возможность посмотреть те картины, которые до него добираются с большим трудом.

Дело в том, что в нашей стране никак не сформируется сеть артхаусных кинотеатров, где есть свой зритель, который приходит смотреть содержательное, глубокое кино. По оценкам экспертов, сегодня во всей стране таких залов порядка 40–50, это ничтожно малое количество возможных точек соприкосновения фильмов и зрителя.

— В последние годы в целом снизилась посещаемость кинотеатров…

— Да, но сейчас она постепенно восстанавливается. Не успела кончиться пандемия, как произошли другие серьезные события, из-за которых с рынка ушли важнейшие поставщики кинопродукции, монополисты.

Если в другой области потребления товар можно заменить, то в кино это намного сложнее. Голливуд — монополист и держит на плаву сотни тысяч кинотеатров по всему миру, а наши несколько тысяч кинотеатров остались в очень сложной ситуации. Тем не менее российское кино тоже стало производить достаточное количество картин, которые могут собирать миллиарды в залах. У нас порядка пяти — семи фильмов-миллиардников в год есть.

— Какие фильмы могут вернуть зрителя в кинотеатр?

— Только те, которые будут им интересны. Другие не вернут.

— А какой запрос есть у зрителя?

— У массового зрителя всегда один запрос — развлекательное кино. Поэтому все, что способно хорошо развлечь зрителя, будет собирать очень приличные деньги. При этом известно — и у нас появляются серьезные доказательства, — что не только блокбастеры собирают большие деньги.

Например, "Батя-2". В плане постановочной сложности это простая картина, комедия, которая достаточно быстро собрала миллиард в прокате (сборы составили более 1,5 млрд рублей по состоянию на 24 августа — прим. ТАСС).

Все надеются, что их фильм окажется удачным, успешным, соберет много денег, зрителей и так далее, но в итоге какие-то выстреливают, какие-то — нет.

— Сейчас много говорят о кризисе сценарного мастерства. На ваш взгляд, такая проблема существует?

— Некий кризис идей — процесс постоянный. Это данность, в которой живет кинематограф и любое творчество. Представьте, если бы все каждый год выдавали по шедевру, где бы мы были?

— Потеснили бы Голливуд?

— Нигде бы не были, и в Голливуде такого не бывает. Успешные периоды кинематографа бывали во многих странах: и в США, и в России, и в советском периоде. Но этот процесс не постоянен, потому что настоящие таланты не появляются по заранее спланированному графику. Не бывает такого, что в иной мир уходит великий, а на его место сразу приходит молодой.

Поэтому кризис — это то пространство, в котором кинематограф существует. Рвать на себе волосы и говорить, что невозможно найти талантливого сценариста или режиссера, — глупо. Они, безусловно, есть, но их всегда было и будет немного.

— А если говорить про современное кинообразование, в каком состоянии оно сейчас находится? Чего не хватает индустрии?

— Когда-то был один ВГИК, где студенты приобретали профессию, сейчас есть еще целый ряд киношкол. И это очень хорошо, но вся обучающая система кинематографа сосредоточена процентов на 80 в Москве, немножко в Питере, и, собственно, все.

Если говорить о творческих кадрах, то было бы очень хорошо, если бы во всех крупных городах-миллионниках были кинофакультеты в университетах и институтах культуры. В нашей стране много талантливых людей, но не каждый может приехать учиться в столицу, и мы знали бы на порядок больше имен, будь больше мастерских. Все по закону больших чисел: условно, в режиссерской мастерской во ВГИКе учатся 10–15 человек…

— Сейчас, скорее, 30.

— Когда по 30 человек в мастерской, я не очень хорошо понимаю, как работают мастера. Каждому студенту любой творческой профессии нужны спокойные, обстоятельные, глубокие беседы с мастером — разборы, объяснения и так далее. Когда в мастерской 10−15 человек, худо-бедно процесс еще можно организовать.

Мастера ведь помимо преподавания, как правило, еще работают "в полях". Когда я сам учился во ВГИКе, мы жадно ждали встречи с преподавателями, которые работали в индустрии, и отвечали нам на актуальные вопросы.

Хотя за последние десятилетия рынок очень сегментировался.

— Поясните.

— Появилось множество способов доставки контента, и изменился характер восприятия этого контента. В последние годы появился и востребован контент разного формата. Ролики в TikTok тоже кто-то должен производить.

— Насколько сильно стриминговые платформы сейчас конкурируют с кинотеатрами?

— Смотря какой продукт и смотря что вы хотите получить. Никакой телевизионный домашний просмотр не может по определению заменить просмотр в кинотеатре. Поход в кино — это событие для нормального человека. Не великое, не судьбоносное, но это событие.

А телевизор — это более пассивное потребление контента. Пришел, включил, посмотрел 10 минут, тебе не понравилось — переключил на другой канал. Но кино, конечно, лучше смотреть в кинотеатре, потому что оно снято и оформлено со звуком для кинотеатрального восприятия. Домашний кинотеатр, при всем уважении, никогда кинотеатр настоящий не заменит.

— Смогут ли сериалы в перспективе потеснить полный метр?

— Их уже сейчас производят значительно больше, чем полнометражных фильмов. В России производят около 500 сериалов в год, разной серийности и разного формата, а фильмов — чуть больше 100, и далеко не все из них видит зритель.

К сожалению, прокатчикам невыгодно показывать многие фильмы, потому что такие картины готово смотреть чрезвычайно небольшое количество зрителей.

— Как считаете, вернутся ли в Россию крупные зарубежные студии?

— Думаю, что да. Ничто не вечно под луной, так что и это пройдет. И конечно, все будет. Если они вернуться, то составят огромную конкуренцию российскому кино, безусловно.

Сейчас многие российские фильмы показывают очень достойные сборы, приличные, но тем не менее во многом благодаря ослабленной конкуренции. Зритель в кино, как показывает практика, ходит не так, как раньше.

Цена билета растет, что тоже не способствует посещаемости. Сегодня поход в кино семьей или компанией стал дороже, поэтому не все хотят идти в кино.

— А как насчет участия в зарубежных кинофестивалях?

— Отсутствие возможности участвовать в крупных международных кинофестивалях не есть хорошо, потому что это оторванность от процесса. Изоляция никому не идет на пользу.

Даже в сложные советские времена наши фильмы показывали в Каннах, Венеции, Берлине и так далее. Участие в кинофестивалях сложно переоценить. Кинематографистам важно чувствовать причастность к чему-то большему. Фестиваль — это возможность общения с коллегами из других стран, с разными взглядами, творческими методами, вкусами. Но думаю, что эта изоляция тоже со временем пройдет.

— Раз мы затронули тему взаимодействия с другими странами — недавно прозвучало предложение организовать обмен фильмами России и США о традиционных нравственных ценностях. Какие фильмы, на ваш взгляд, могут стать обменными?

— Дело в том, что этот обмен и так постоянно происходит. Чтобы показать за рубежом фильм, пленку не нужно перевозить в больших железных ящиках, регистрировать через таможню. Мы все равно смотрим то зарубежное кино, которое заслуживает нашего внимания. То, что не выходит в прокат, можно посмотреть или на платформах, или на пиратских сайтах, что мы, конечно, не одобряем.

Точно так же многие российские фильмы показывают за рубежом в кинотеатрах и на фестивалях.

— Вернемся к вашим последним проектам. Один из самых интригующих — съемки "Питер, моя любовь". Это будет ремейк или продолжение "Питер FM"?

— И та, и другая формулировка неточна. Я с удивлением слушаю разного рода обсуждения, которые исходят из того, что "ребята решили переснять "Питер FM" или придумать к нему сиквел. Это немного не так. Это, скорее, оммаж первому фильму, в том числе и эпохе.

Пока не буду раскрывать детали, но история в новом фильме будет развиваться совсем иначе. И в целом снять ремейк "Питера" сейчас нереально.

— А как вы в целом к ремейкам относитесь?

— Если это хорошо сделанный ремейк, то ничего плохого в нем нет. Это можно сравнить с еще одной экранизацией какого-то большого и хорошего литературного произведения.

Поэтому мы не хотим делать сиквел или ремейк, мы хотим попробовать перенести настроение фильма "Питер FM" в сегодняшнюю жизнь. Потому что при всей сложности сегодняшней жизни она не должна быть лишена оптимизма, надежды, перспектив.

— Недавно пересматривала фильм в повторном прокате, и он хорошо смотрится спустя 20 лет.

— Должен сказать без ложной скромности, когда мы запустили фильм в повторный прокат, я был на одном из первых показов в "Октябре". Меня поразило, что был полный зал, фильму 20 лет, а в зале была преимущественно молодая аудитория — не ностальгирующие по эпохе.

Я остался в проходе, чтобы посмотреть, как фильм смотрится на экране сегодня, и с трудом оторвал себя от экрана. И зал смотрел, он был вовлечен, это всегда чувствуется. Никто не ходит за попкорном, все реагируют на шутки и события картины.

— Вспомните, сколько человек посмотрели фильм с начала повторного проката?

— На сегодняшний день не скажу, но, по последним данным, мы собрали порядка 27 млн рублей, а фильм посмотрели примерно 70 тыс. зрителей по стране.

— В завершение нашей беседы — что пожелаете современным кинематографистам?

— Главное — рассказать историю. Для этого необязательно прикрываться огромными рефрижераторами с осветительной аппаратурой и прочей техникой. Это все необязательно, снять можно хоть на 8 мм.

Можно начать с маленькой студии. Даже если режиссер дебютант, у него могут работать хорошие артисты. Наши актеры, надо отдать им должное, очень часто работают в дебютных проектах наверняка просто даром, потому что ставки сегодня высоки. Но сделать доброе дело и помочь своим коллегам — благородно и достойно уважения.

Поэтому все возможно. Надо только захотеть.