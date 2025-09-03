Вышел трейлер военной драмы «Август» с Сергеем Безруковым

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила второй большой трейлер фильма «Август». Премьера военной драмы в кинотеатрах России состоится уже 25 сентября.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/557bdc6683a36462da8f7f00c678ea89"/>

События «Августа» развернутся в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента расскажет историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).