Рецензия на мюзикл «Москва слезам не верит. Все только начинается»

4 сентября на Wink выходит сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — переосмысление оскароносной мелодрамы Владимира Меньшова про трех подруг с мечтой покорить столицу. Авторы перезагрузки Жора Крыжовников («Слово пацана») и Ольга Долматовская («Звоните ДиКаприо!») перенесли действие картины в 2000-е и 2020-е, а также придумали героиням новые истории. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые две серии «Москва слезам не верит» и рассказывает, чем все начинается (но не только).

Как десятилетиями твердил телеоператор Рачков из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», «со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества: ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». Вероятно, сериал по мотивам оскароносной мелодрамы изрядно потешил бы его самолюбие, тем более что реализацией сомнительного пророчества Рачкова занималась пауэр-капл российской киноиндустрии: продюсерка Ольга Долматовская («Физрук», «Ольга», «Измены», «Бихэппи», «Исправление и наказание», «Ника») и кинематографист Жора Крыжовников («Горько», «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Вернее так: первое время перезапуск преподносился как новый сериал Крыжовникова (это правда, он автор идеи), но затем на первый план в промо-материалах стала выводиться Долматовская, которая на «Москва слезам не верит» дебютировала как постановщица.

Пока не вышли все серии (нынешний текст написан по следам первых двух), трактовать такую конфигурацию можно по-разному, но в перспективе на этот раз происходящее хотя бы не должно врезаться в фундаменталистскую фразу «Все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я — мужчина» (смутной эту перспективу делает придыхание, с каким Долматовская говорит про «Андрея Николаевича» в пресс-релизах). Впрочем, даже без смыслового ремикса история о мужчине, который приходит и наводит твердый порядок жесткой рукой, после чего всем немедленно становится жить лучше, комфортней и безопасней, заиграла бы совсем новыми красками — от одного здешнего прокручивания стрелок часов. По воле Долматовской и Крыжовникова сюжет о трех подругах, покоряющих неродную Москву, переселился из 50–70-х в 00–20-е (уместно воспроизведенная связка «оттепель — застой»). Так что в перезагрузке главная героиня окунается в клубный движ и называется дочерью Сергея Лаврова, а вместо камео Смоктуновского, Вознесенского и Конюховой на экране мелькает Григорьев-Апполонов, пока у названия «Москва слезам не верит» вырастает угрожающий подзаголовок «Все только начинается» из творчества группы «Звери» (удачная рифма с меньшовским тезисом про 40 лет и начало жизни).

А еще это мюзикл.

Тут бы вспомнить «Стиляг», но вместо них упорно вспоминается «Лед 2», над которым Крыжовников и Долматовская тоже трудились сообща после сериала «Звоните ДиКаприо!». Вспоминается больше не в комплементарном ключе. Во-первых, действительно эффектно поставленные номера (заметно штудирование американской классики жанра) разъедает плохо сведенный вокал, который отказывается влезать во внутреннее пространство кадра. Его первой жертвой становится попурри из московских гимнов — «Этого города» группы «Браво», магомаевского «Лучшего города Земли» и «Города» от «Танцев минус». Во-вторых, франшизу про любовь и зимние виды спорта фирменный агрессивный стиль Крыжовникова (припадочная камера, нервно-матерные джамп-каты) как-то встряхивал и оживлял, а вот сагу про любовь и столицу прямо-таки испытывает на прочность. Испытание она скорее проваливает: содержание отторгает форму, не напрягаться и не думать об этом во время просмотра не выходит, и едва ли дальше все будет круто и перевернется — остается только надеяться, что слюбится-стерпится. Хотя и здесь, надо полагать, найдется некий ценитель: сериал про группу «Комбинация», решенный аналогичным образом, сумел же обзавестись каким-то зрителем.

Вообще, раз уж речь про нулевые (в колонках — Децл, 2 Unlimited, Hi-Fi, Акула, Шура и «Мумий Тролль», в кино — «Властелин колец», «Лара Крофт» и «Терминатор 3»), стоит отметить, что картине «Москва слезам не верит» подошло бы не столько переосмысление Жоры Крыжовникова, сколько легасиквел Тимура Бекмамбетова — из него, скажем, выяснилось бы, что через полгода совместной жизни Вера Алентова пинком отправила Алексея Баталова все и всегда решать самому где-нибудь за пределами ее жилплощади. По иронии судьбы такой ленты не сложилось (возможно, из страха прогневать Меньшова, который сыграл у Бекмамбетова в «Дозорах», то есть принял непосредственное участие в кинематографической фиксации той Москвы начала тысячелетия, какую теперь реконструирует Крыжовников), но нечто подобное как раз служит отправной точкой в сериале.

Ксюша — героиня Тины Стойилкович и Марины Александровой (духовная наследница, собственно, персонажа Алентовой) — сбегает из Самары в Москву от абьюзивного мужа, так что входит в историю уже с пятилетним сыном на руках. В этом заключается одна из потенциально выигрышных сторон новой версии «Москва слезам не верит»: если фильм оставлял процесс воспитания ребенка преимущественно за кадром (это забавно противоречит обличительной тираде Алентовой в адрес биологического отца во второй части), то сериал, кажется, похвально намерен подробнее изучить будни молодой матери-одиночки. В программе, судя по всему, жонглирование родительством, построением карьеры и налаживанием личной жизни. За последний сектор отвечает преемник Юрия Васильева, того самого Рачкова, сыгранный Иваном Янковским. Тоже как бы человек из «Останкина», одет он почему-то почти по-пионерски, однако ввиду хищной ухмылочки смахивает больше не на выпускника «Ста дней после детства», а на упыреныша из «Пищеблока». В остальном же герой Янковского кажется человеком чуть более приличным: благоразумно не высказывает прогнозов и, что особенно приятно, никого не насилует — во всяком случае, за первые два часа.

Больше всего, впрочем, сериал интригует содержанием будущих серий — там он должен будет попрощаться с ностальгическим ретро и провалиться в современность. Какой он ее нарисует? Какой диагноз поставит Москве и московитам? «Уж мы бы не молчали», — заявляет в одном из сильнейших эпизодов картины Меньшова молодой поэт Владимиру Басову (который примерно там же успокаивает окружающих, что «не так-то уж это и много — 20 лет»). По прошествии лет аффирмация «Все только начинается» окончательно выцвела, теперь ключевой кажется другая строчка Ромы Зверя из этой песни: «Не надо думать, что все обойдется».