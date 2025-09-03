Звезда «Серебряных коньков» сыграет в фильме Artificial

Российский актёр Фёдор Федотов сыграет в фильме Artificial («Искусственный») Луки Гуаданьино о кризисе в компании OpenAI. Об этом сообщил агент актера Дмитрий Савельев, на что обратили внимание в «Кинопоиске».

© Чемпионат.com

Кого именно сыграет звезда «Серебряных коньков», неизвестно. Артист присоединился к ранее анонсированным Юре Борисову («Анора») и Эндрю Гарфилду («Человек-паук»). Съёмки ленты идут прямо сейчас в Турине, Италия. Будущая лента расскажет о неприятной ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Предполагается, что инициатором увольнения и стал Суцкевер.

Российский актёр воплощает на экране сооснователя компании Илью Суцкевера, а британец — Сэма Альтмана, главу OpenAI. У ленты пока нет даты премьеры.