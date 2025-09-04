Что известно о фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

Летом 2026 года в мировой прокат выйдет новый супергеройский фильм от студии Marvel — «Человек-паук: Совершенно новый день». Картина расскажет о жизни Питера Паркера, который лишился всех своих близких в финале предыдущего сольника. В касте картины много громких имен — ожидаются неожиданные камео и возвращения полюбившихся героев из других марвеловских кинокомиксов. «Лента.ру» рассказывает, что известно о дате выхода, актерском составе и сюжете фильма.

© Lenta.ru

Главное о фильме

Страна: США

США Оригинальное название: Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day Жанр: фантастика, фэнтези, приключенческий боевик

фантастика, фэнтези, приключенческий боевик Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

Дестин Дэниел Креттон Когда выйдет: лето 2026 года

лето 2026 года Покажут ли в России: неизвестно

неизвестно Предыдущий фильм КВМ: «Фантастическая четверка: Первые шаги»

«Фантастическая четверка: Первые шаги» В ролях: Том Холланд, Джон Бернтал, Зендея, Сэди Синк, Марк Руффало

«Человек-паук: Совершенно новый день» станет частью шестой фазы Кинематографической вселенной Marvel и одним из последних фильмов в рамках Саги Мультивселенной. Шестая фаза будет довольно короткой: помимо «Фантастической четверки» и нового «Человека-паука», в нее войдут две части «Мстителей» — «Судный день» и «Секретные войны». Ожидается, что финальная глава мультивселенской Саги выйдет в 2027 году.

Дата выхода

Осенью 2024 года студия Sony заявила, что четвертый «Человек-паук» выйдет в прокат 24 июля 2026 года. Позже премьеру перенесли на неделю вперед. Точную дату выхода подтвердили на презентации CinemaCon в марте 2025-го — тогда же стало известно, что «Человек-паук 4» получил подзаголовок «Совершенно новый день».

Перенос должен помочь Marvel избежать конкуренции с еще одной громкой премьерой 2026 года — «Одиссеей» Кристофера Нолана (кстати, в этом фильме тоже играет Том Холланд).

Покажут ли в России

В 2022 году компания Disney перестала показывать свои фильмы в России, поэтому официальная отечественная премьера «Совершенно нового дня», скорее всего, не состоится. Велика вероятность, что россияне все же увидят четвертого «Человека-паука» на большом экране — фильм, как и другие новинки Marvel, могут выпустить в параллельный прокат.

Интересно, что последним марвеловским проектом, официально вышедшим в российский прокат, стал предыдущий фильм про Питера Паркера — «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).

Трейлер

Полноценного трейлера к «Совершенно новому дню» пока нет. В начале августа 2025-го студия Marvel поделилась первыми промо-материалами к фильму: в коротком видео Том Холланд демонстрировал новый супергеройский костюм Человека-паука.

Сюжет

О сюжете фильма практически ничего неизвестно. Сообщается, что события квадриквела стартуют примерно через год после финала предыдущей картины о Питере Паркере — «Человек-паук: Нет пути домой».

В третьей части паучьей франшизы Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) стер личность Питера Паркера (Том Холланд) из памяти всех обитателей вселенной. Человек-паук стал безымянным супергероем, а о его существовании забыли даже близкие Питера — лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) и возлюбленная Эм-Джей (Зендея).

Кевина Файги, на этот раз Человек-паук не будет спасать мир от глобальных катастроф — он сконцентрируется на более локальных проблемах.

«В первый раз за все истории о Человеке-пауке Тома Холланда мы увидим настоящего Человека-паука. Оставшийся в одиночестве, посвятивший себя защите города и разбирающийся с — за неимением лучшего термина — уличной преступностью», — так президент Marvel Studios описал новую главу в жизни Питера Паркера.

Интересно, что на «Совершенно новом дне» история Паука не закончится — ожидается, что фильм начнет новую паучью трилогию.

Эта трилогия должна стать последней для супергероя в исполнении Тома Холланда.

Пока нет никакой информации о сюжете двух последующих фильмов. При этом в сети уже обсуждают, что одним из ключевых злодеев в пятом или шестом «Человеке-пауке» может стать Веном.

Создатели и производство

О четвертой части «Человека-паука» заговорили еще в 2019 году — за два года до премьеры третьего фильма. При этом сам Том Холланд долгое время утверждал, что не знает, как сложится судьба его героя после третьего фильма.

Разговоры о четвертой части паучьей франшизы продолжились и после выхода «Нет пути домой» — тогда Кевин Файги заявил, что уже обсуждает сюжет продолжения со своими коллегами из Marvel и Sony.

Сценарий фильма начали писать в 2023-м — за него отвечали Крис Маккенна и Эрик Соммерс, которые трудились над первой паучьей трилогией. Из-за голливудских забастовок производство приостановили почти на полгода — работа над сценарием возобновилась только в ноябре. В обсуждении сюжета будущего фильма участвовал и сам Том Холланд.

Режиссерами «Совершенно нового дня» могли стать Джон Уоттс (все три «Паука» с Холландом), Дрю Годдард («Сорвиголова» и «Защитники» от Netflix) и Джастин Лин (франшиза «Форсаж»). В итоге режиссерское кресло занял Дестин Дэниэл Креттон, снявший фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец». В декабре 2025-го должен выйти еще один марвеловский проект Креттона — сериал «Чудо-человек».

Старт съемок несколько раз переносили — виной всему загруженные актерские графики Тома Холланда и Зендеи. В итоге съемочный процесс, который мог начаться осенью 2024-го, стартовал только летом 2025-го.

С 1 по 14 августа нового «Человека-паука» снимали на улицах шотландского города Глазго. 10 августа на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment появилось видео о том, как прошел первый съемочный день «Совершенно нового дня».

Актеры и роли

Часть каста «Совершенно нового дня» уже известна, часть — держится в секрете. К роли дружелюбного соседа Человека-паука вернется Том Холланд.

В фильме появятся и другие герои комиксов, знакомые поклонникам Киновселенной Marvel: например, Халк (Марк Руффало), Каратель (Джон Бернтал) и Елена Белова (Флоренс Пью).

В комиксах Халку удалось сохранить память об истинной личности Человека-паука — фанаты предполагают, что этот сюжет повторится и в «Совершенно новом дне».

По слухам, в четвертом «Человеке-пауке» вернется и Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса. Напомним, что у слепого адвоката Мэтта Мердока (настоящее имя Сорвиголовы) была небольшая роль в предыдущей части паучьей франшизы.

Какие актеры сыграют в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой») — Питер Паркер / Человек-паук;

Зендея («Дюна: Часть первая») — Мишель Джонс-Уотсон / Эм-Джей, бывшая девушка Питера Паркера, после событий «Нет пути домой» забыла о его существовании;

Джейкоб Баталон («Человек-паук: Возвращение домой») — Нед Лидс, бывший одноклассник и лучший друг Питера Паркера, тоже забыл о его существовании после финала «Нет пути домой»;

Майкл Мэндо («Человек-паук: Возвращение домой») — Мак Гарган / Скорпион, наемник, враг Человека-паука. Этот герой уже появлялся в КВМ — он дебютировал в сцене после титров «Возвращения домой»;

Марк Руффало («Микки 17») — Брюс Беннер / Халк;

Джон Бернтал («Каратель») — Фрэнк Касл / Каратель. Жестокий линчеватель, союзник Сорвиголовы. У Карателя в исполнении Бернтала был собственный сериал от Netflix, а еще он появлялся в нетфликосвских «Сорвиголове», «Защитниках» и недавнем «Сорвиголова: Рожденный заново»;

Флоренс Пью («Громовержцы*») — Елена Белова / Черная вдова; член «Новых Мстителей».

Помимо этого, в касте картины заявлены Трэмелл Тиллман («Разделение»), Сэди Синк («Очень странные дела») и Лиза Колон-Зайас («Медведь»). Ожидается, что Тиллман сыграет второстепенного злодея, а роль Колон-Зайас пока держится в секрете.

С Сэди Синк все гораздо интереснее и запутаннее. По слухам, героиня Синк будет одним из ключевых персонажей «Совершенно нового дня», а еще зрителей ждет неожиданный сюжетный поворот с ее участием.

Среди популярных теорий о личности героини: могущественная мутантка и член команды «Люди Икс» Джин Грей (она же Феникс), а также комиксные возлюбленные Питера Паркера — Мэри Джейн Уотсон или Гвен Стейси.