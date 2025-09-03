«Аватар: Путь воды» вновь покажут в кино

Компания Disney анонсировала повторные показы фильма «Аватар: Путь воды». Культовую ленту Джеймса Кэмерона вновь выпустят в кинотеатрах США в формате 3D в период с 3 по 10 октября.

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями будут члены семьи Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Однажды на Пандору вновь нападают до зубов вооружённые земляне, и Джейк готов дать им отпор.

«Аватар 2» вышел в декабре 2022 года и собрал в мировом прокате чуть больше $ 2,3 млрд — это третий результат за всю историю. Возможно, после повторных показов лента чуть приблизится к рекордсменам: «Мстителям: Финал» ($ 2,79 млрд) и «Аватару» самого Кэмерона ($ 2,92 млрд).