Звезда «Игры престолов» сыграет Лару Крофт

Компания Amazon назвала исполнительницу роли Лары Крофт в грядущем сериале по культовой игровой франшизе Tomb Raider. Главная роль досталась 29-летней британской актрисе Софи Тёрнер, звезде «Игре престолов».

Съёмки будущего сериала стартуют уже в середине января. Шоураннером сериала выступит Фиби Уоллер-Бридж, снявшаяся в проектах «Дрянь» и «Убивая Еву», которая не раз отмечала, что давно знакома с франшизой.

«Я так рада назвать Софи Тёрнер нашей Ларой Крофт вместе с феноменальной творческой командой. Не так уж часто удаётся создать шоу такого масштаба с персонажем, которого вы полюбили в далёком детстве. Все на борту безумно увлечены Ларой, и все они такие же неистовые, смелые и весёлые, как и она. Доставайте свои артефакты — Крофт уже близко».

У сериала про Лару Крофт пока нет даты выхода. Судя по примерным срокам производство, шоу может выйти уже в начале 2027 года.