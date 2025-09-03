Путин впервые высказался о фильме «Кремлевский волшебник»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам визита в Китай, заявил, что впервые слышит о фильме "Кремлевский волшебник" с британским актером Джудом Лоу.

«Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — сказал он.

Премьера фильма "Кремлевский волшебник" прошла на Венецианском кинофестивале, который 27 августа начался на острове Лидо. Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма. На нем можно увидеть британского актера Лоу в образе Путина. В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.