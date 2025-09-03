Состоялась премьера сериала «‎Москва слезам не верит. Все только начинается»

Премьера сериала по мотивам фильма "Москва слезам не верит" прошла в московском киноцентре "Октябрь", проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru 4 сентября.

© РИА Новости

Режиссеры новой картины - Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

«Это было очень сложно, очень трудно, затратно, и это на своих плечах, как бурлаки, тащили люди, которые сейчас стоят за моей спиной, съемочная группа, бесконечная благодарность вам за то, что вы делаете, ежедневно, огромное спасибо. Эта история, точнее ее идея, появилась 10 лет назад как мюзикл "Москва слезам не верит" - показалось, что история должна быть музыкальной», — рассказал со сцены Крыжовников.

В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении - через них создатели раскроют характеры героев и расскажут зрителям об их эмоциональных переживаниях.

Сам проект - это переосмысление культовой мелодрамы Владимира Меньшова 1979 года, получившей "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В центре сюжета - история трех подруг, которые в начале 2000-х приезжают в Москву в поисках любви и счастья.

«Как хорошо, что мы можем увидеть в абсолютно новых красках, в абсолютно новом видении тот сюжет, который уже стал легендарным и случился 50 лет назад», — отметил генеральный продюсер сериала Михаил Врубель.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших - Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. Над проектом работали "Водород" и "НМГ студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").