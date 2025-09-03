Какие фильмы манят зрителя в России и Китае

России и Китаю стоит объединить усилия для создания исторических блокбастеров и мультфильмов, заверил НСН Сергей Сычев.

© unsplash

В истории российско-китайских отношений можно найти основу для множества зрелищных блокбастеров, которые понравятся как российским, так и китайским зрителям, не менее плодотворным может быть сотрудничество России и Китая в анимации, заявил в беседе с НСН кинокритик Сергей Сычев.

Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, подчеркнул президент России Владимир Путин 3 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Сычев заметил, что в Китае, как и в России любят смотреть масштабные исторические блокбастеры.

«Индустрии разные, зрители разные, но и у нас, и в Китае любят зрелищное историческое кино. Можно было бы снимать большие блокбастеры, которые включали бы действующих лиц из России и из Китая. В нашей совместной истории много страниц, которые будут интересны любому зрителю. Например, походы монгольской Орды, которая завоевала Китай, а затем отправилась и к нам, покорение Сибири Россией или Вторая мировая война, когда и в Россию и в Китай вторгся сильный жестокий враг. Есть моменты, о которых можно было бы сделать что-то большое, зрелищное, что смотрели бы во всех странах. Также мы можем сотрудничать в создании анимации. Взаимодействие уже есть, Китай показывает наши мультфильмы, мы показываем китайские проекты. Возможно, нам стоит делать их вместе», — допустил он.

Как напомнил собеседник НСН, достойным примером сотрудничества России и Китая в кино стал фильм Андрея Волгина «Красный шелк» с Милошем Биковичем в главной роли. В КНР премьера детектива намечена на 6 сентября.

«В России "Красный шелк" посмотрели 1,5 миллиона человек в этом году, это хороший результат для продолжительного по хронометражу фильма, который к тому же не на семейную аудиторию. Он вышел не в новогодние праздники, а в феврале, но находится в десятке самых успешных российских фильмов года. У нас это безусловный успех, в Китае картина пока не вышла в прокат, но это произойдет уже 6 сентября. У фильма довольно много залов, думаю, люди пойдут. Это все-таки интересная экзотика», — заявил Сычев.

В российских кинотеатрах детектив освоил 688,6 миллиона рублей. В Китае картина российско-китайского производства выйдет в прокат, как локальный проект, и не попадет под действующую в стране квоту для иностранного кино.

Ранее в компании «НМГ Кинопрокат» также сообщали, что у фильма появится сиквел под названием «Черный шелк». Предварительно релиз проекта запланирован на 2027 год, напоминает «Радиоточка НСН».