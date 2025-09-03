Клюква или хит: что ждет экранизацию игры Call of Duty

Иван Калмыков заявил НСН, что создателям экранизации игры Call of Duty будет сложно удовлетворить фанатов, Святослав Пегов уверен, что риск провала высок, а Михаил Пименов считает, что фильм может стать глобальным хитом.

© globallookpress

Экранизация игры Call of Duty имеет все шансы на успех, однако главной задачей создателей будет выстроить логический и глубокий сюжет и сделать нечто большее, чем просто боевик, добавив что-то уникальное. Об этом НСН эксперт в области IT и видеоигр Иван Калмыков.

Новое руководство Paramount договорилось с компанией Activision Blizzard о создании полнометражной адаптации игры Call of Duty, пишет журнал Variety. Она считается одной из самых популярных игровых франшиз в мире. Paramount получает эксклюзивные права на разработку, производство и распространение этой долгожданной киноадаптации. Уточняется, что пока речь идет о создании одного фильма, но не исключено развитие франшизы. Калмыков отметил, что гендиректор Paramount сам является фанатом игры, что стало большим плюсом проекту.

«Call of Duty включает в себя 22 игры и многочисленные подсерии. Это не первая попытка экранизировать игру, но на этот раз у Paramount есть опыт успешных адаптаций, таких как трилогия о "Сонике". Гендиректор компании Дэвид Эллисон - большой поклонник Call of Duty, подчёркивает серьёзность подхода к проекту и уважение к оригиналу. Экранизации видеоигр стали заметным трендом, многие из них успешны в прокате. Например, фильм "Пять ночей с Фредди" (2023) заработал почти $300 млн. Также высокие оценки получил сериал "Одни из нас" (2023)», — рассказал он.

Калмыков отметил, что основной проблемой экранизации Call of Duty станет линейность сюжета, обилие персонажей и подсерий. При этом простым боевиком здесь не отделаться.

«Адаптация COD сталкивается сразу с несколькими проблемами. Во-первых, COD состоит из разных подсерий, каждая со своей атмосферой и персонажами. Создатели должны выбрать между одной из них или попытаться объединить все элементы, что может не понравиться фанатам. Во-вторых, COD известна экшеном и линейным повествованием, что сложно перевести в глубокий сюжет. Важно избежать превращения фильма в простой боевик без развития персонажей. Помимо прочего, военный экшен в кино популярен, и COD нужно будет предложить что-то уникальное. Вероятнее всего, франшиза будет развиваться. Успешные игровые адаптации обычно становятся франшизами. К тому же COD предлагает множество сюжетных линий для исследований в спин-оффах и приквелах. Президент Activision Роб Костич подчеркнул, что партнёрство с Paramount — возможность показать масштаб вселенной», — подытожил он.

В свою очередь директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов среди ключевых проблем COD выделил «клюквенность» и подчеркнул, что такие проекты - всегда риск.

«Какой бы популярной не была игровая франшиза, снимать по ней фильм - это всегда риск. Вспомним довольно добротный, но кассово провальный Warcraft, или вызывающую испанский стыд серию экранизаций замечательной серии Resident Evil. Основной проблемой серии COD, по моему мнению, является клюквенность и вторичность её сюжетов: мы в неё играем ради адреналиновых пострелушек, а не глубины сюжета. Как должен выглядеть фильм по COD? Ураганный боевик? Но они устарели. Шпионский триллер? Но тогда уж лучше экранизировать Splinter Cell. А учитывая, что сумма лицензионного соглашения наверняка очень велика, для её окупаемости явно потребуется создать целую кинофраншизу», — отметил собеседник НСН.

История экранизаций игровых проектов берет свое начало еще с фильма «Смертельная битва» (от англ. Mortal Kombat, по названию одноименной игры) напомнил НСН директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов и заявил, что у COD есть все шансы стать успешным проектом.

«История подобных проектов началась ещё в 90-х: фильм Mortal Kombat (1995) стал культовым и надолго закрепил бренд в массовой культуре, открыв дорогу для будущих адаптаций. Сериал "Аркейн" (2021) по вселенной League of Legends от Netflix получил высочайшие оценки и стал культурным феноменом, показав, что адаптации игр могут быть не только кассовыми, но и оказать влияние на всю индустрию анимационных экранизаций. На этом фоне экранизация Call of Duty имеет все шансы стать новым глобальным хитом», — считает он.

Ранее Калмыков в беседе с НСН заявил, что компьютерная игра Silent Hill — это не просто серия игр, а культурный феномен, который можно сравнить с творчеством американского режиссера Дэвида Линча и советского режиссера Андрея Тарковского.