Клюква или хит: Что ждёт экранизацию игры Call of Duty

Национальная Служба Новостей

Иван Калмыков заявил НСН, что создателям экранизации игры Call of Duty будет сложно удовлетворить фанатов, Святослав Пегов уверен, что риск провала высок, а Михаил Пименов считает, что фильм может стать глобальным хитом.

Клюква или хит: что ждет экранизацию игры Call of Duty
© globallookpress

Экранизация игры Call of Duty имеет все шансы на успех, однако главной задачей создателей будет выстроить логический и глубокий сюжет и сделать нечто большее, чем просто боевик, добавив что-то уникальное. Об этом НСН эксперт в области IT и видеоигр Иван Калмыков.

Новое руководство Paramount договорилось с компанией Activision Blizzard о создании полнометражной адаптации игры Call of Duty, пишет журнал Variety. Она считается одной из самых популярных игровых франшиз в мире. Paramount получает эксклюзивные права на разработку, производство и распространение этой долгожданной киноадаптации. Уточняется, что пока речь идет о создании одного фильма, но не исключено развитие франшизы. Калмыков отметил, что гендиректор Paramount сам является фанатом игры, что стало большим плюсом проекту.

«Call of Duty включает в себя 22 игры и многочисленные подсерии. Это не первая попытка экранизировать игру, но на этот раз у Paramount есть опыт успешных адаптаций, таких как трилогия о "Сонике". Гендиректор компании Дэвид Эллисон - большой поклонник Call of Duty, подчёркивает серьёзность подхода к проекту и уважение к оригиналу. Экранизации видеоигр стали заметным трендом, многие из них успешны в прокате. Например, фильм "Пять ночей с Фредди" (2023) заработал почти $300 млн. Также высокие оценки получил сериал "Одни из нас" (2023)», — рассказал он.

Калмыков отметил, что основной проблемой экранизации Call of Duty станет линейность сюжета, обилие персонажей и подсерий. При этом простым боевиком здесь не отделаться.

«Адаптация COD сталкивается сразу с несколькими проблемами. Во-первых, COD состоит из разных подсерий, каждая со своей атмосферой и персонажами. Создатели должны выбрать между одной из них или попытаться объединить все элементы, что может не понравиться фанатам. Во-вторых, COD известна экшеном и линейным повествованием, что сложно перевести в глубокий сюжет. Важно избежать превращения фильма в простой боевик без развития персонажей. Помимо прочего, военный экшен в кино популярен, и COD нужно будет предложить что-то уникальное. Вероятнее всего, франшиза будет развиваться. Успешные игровые адаптации обычно становятся франшизами. К тому же COD предлагает множество сюжетных линий для исследований в спин-оффах и приквелах. Президент Activision Роб Костич подчеркнул, что партнёрство с Paramount — возможность показать масштаб вселенной», — подытожил он.

В свою очередь директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов среди ключевых проблем COD выделил «клюквенность» и подчеркнул, что такие проекты - всегда риск.

«Какой бы популярной не была игровая франшиза, снимать по ней фильм - это всегда риск. Вспомним довольно добротный, но кассово провальный Warcraft, или вызывающую испанский стыд серию экранизаций замечательной серии Resident Evil. Основной проблемой серии COD, по моему мнению, является клюквенность и вторичность её сюжетов: мы в неё играем ради адреналиновых пострелушек, а не глубины сюжета. Как должен выглядеть фильм по COD? Ураганный боевик? Но они устарели. Шпионский триллер? Но тогда уж лучше экранизировать Splinter Cell. А учитывая, что сумма лицензионного соглашения наверняка очень велика, для её окупаемости явно потребуется создать целую кинофраншизу», — отметил собеседник НСН.

История экранизаций игровых проектов берет свое начало еще с фильма «Смертельная битва» (от англ. Mortal Kombat, по названию одноименной игры) напомнил НСН директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов и заявил, что у COD есть все шансы стать успешным проектом.

«История подобных проектов началась ещё в 90-х: фильм Mortal Kombat (1995) стал культовым и надолго закрепил бренд в массовой культуре, открыв дорогу для будущих адаптаций. Сериал "Аркейн" (2021) по вселенной League of Legends от Netflix получил высочайшие оценки и стал культурным феноменом, показав, что адаптации игр могут быть не только кассовыми, но и оказать влияние на всю индустрию анимационных экранизаций. На этом фоне экранизация Call of Duty имеет все шансы стать новым глобальным хитом», — считает он.

Ранее Калмыков в беседе с НСН заявил, что компьютерная игра Silent Hill — это не просто серия игр, а культурный феномен, который можно сравнить с творчеством американского режиссера Дэвида Линча и советского режиссера Андрея Тарковского.