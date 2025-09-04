Десять лучших сериалов сентября

Лето подошло к концу, а значит впереди больше прохладных вечеров, которые лучше всего провести за хорошим сериалом. А таких в наступившем месяце выходит немало — от долгожданных продолжений уже любимых зрителями проектов до премьер, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Лучшие сериалы сентября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Газета» / The Paper

Создатель культового «Офиса» Грег Дэниелс и его фейковая группа невидимых документалистов возвращаются с новым мокьюментари. На этот раз — о загибающейся локальной газетенке в Толедо, штат Огайо. Главреда сыграет Донал Глисон («Из машины»), также в сериале снялись Сабрина Импаччаторе («Белый лотос») и известный по оригинальному американскому «Офису» Оскар Нуньес. Вместе с Дэниелсом над новым шоу работал Майкл Коман («Нэйтан спешит на выручку», «Полезные советы от Джона Уилсона»).

Премьера — 4 сентября на Peacock

«Задание» / Task

Криминальная драма шоураннера полюбившейся зрителям «Мейр из Исттауна» Брэда Ингелсби с Марком Руффало («Мстители») расскажет о сотрудниках ФБР, которые пытаются остановить опасную преступную группировку. Проблема осложняется тем, что во главе злодеев стоит кто-то, кого меньше всего можно в подобном подозревать — как, впрочем, и всегда, когда речь идет о таинственной американской глубинке. В сериале также снялись Том Пелфри («Банши»), Сильвия Дионисио («Большие каникулы») и Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Премьера — 7 сентября на HBO

«Девушка моего сына» / The Girlfriend

Культовая актриса Робин Райт («Форрест Гамп», «Карточный домик») играет Лору, обеспеченную мать семейства, чья власть над родными пошатывается, когда сын приводит в дом молодую возлюбленную. Лора подозревает девушку в двуличии и манипулятивных попытках установить контроль над всей семьей. Но насколько объективны ее опасения? Помимо исполнения главной роли Райт выступила режиссером сериала, снятого по мотивам романа Мишель Фрэнсис. В актерском составе также Оливия Кук («Дом дракона») и Лори Дэвидсон («Лори Дэвидсон»).

Премьера — 10 сентября на Amazon Prime Video

«Лихие»

Второй сезон криминального триллера Юрия Быкова («Завод», «Дурак») завершит историю о семье охотника из Хабаровского края, вынужденной выживать в эпоху лихих 1990-х. По сюжету, егерь и опытный охотник на медведей Павел Лиховцев с наступлением голодных времен перебирается в Хабаровск, где устраивается работать на криминальных авторитетов. К своим ролям вернутся Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и Евгений Ткачук.

Второй сезон выходит 11 сентября в Okko

«Поколение "Ви"» / Gen V

Продолжение спин-оффа «Пацанов» рассказывает о подростках со сверхспособностями, которые обучаются в университете Годолкина под присмотром боссов из зловещей корпорации Vought International. Второй сезон «Поколения "Ви"» продолжит глобальный сюжет всей франшизы — его финал станет началом пятого сезона «Пацанов». К своим ролям вернутся Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор и Дерек Лу, также в сериале появится супергероиня Старлайт (Эрин Мориарти) из оригинальных «Пацанов».

Второй сезон выходит 17 сентября на Amazon Prime Video

«Утреннее шоу» / The Morning Show

Один из первых хитов стриминга Apple TV+ возвращается с четвертым сезоном. «Утреннее шоу» — драма о работе вымышленного американского телеканала UBA, снятая по мотивам книги журналиста CNN и The New York Times Брайана Стельтера «Верхушка "Утра": внутри беспощадного мира утреннего телевидения». В центре сюжета здесь дуэт телеведущих в исполнении актрис Дженнифер Энистон («Друзья») и Риз Уизерспун («Блондинка в законе»), а камнем преткновения нового сезона становится слияние UBA с другой медиакомпанией.

Четвертый сезон выходит 17 сентября на Apple TV+

«Черный кролик» / Black Rabbit

Джуд Лоу времени даром не теряет — покончив с ролью Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике», актер взялся за нетфликсовский криминальный заход на «Медведя». Джейк (Лоу) — владелец одного из самых популярных ресторанов в Нью-Йорке под названием «Черный кролик». Однако его дело оказывается под угрозой, когда в жизни появляется задолжавший мутным людям брат. Джейсон Бэйтман («Озарк»), он же выступил одним из режиссеров, а в шоураннерах значится Зак Бэйлин («Король Ричард»).

Премьера — 18 сентября на Netflix

«Король Талсы» / Tulsa King

Возвращение криминального драмеди Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») с легендарным Сильвестром Сталлоне в роли престарелого мафиози, который пытается играть по старым правилам в новом мире, создавая криминальную империю в провинциальной Талсе. В третьем сезоне к актерскому составу из Сталлоне, Мартина Старра, Андреа Сэвадж и Татьяны Заппардино присоединится сам Сэмюэл Джексон.

Третий сезон выходит 21 сентября на Paramount+

«Подноготная» / The Lowdown

На Сталлоне в роли мафиози приключения в Талсе не заканчиваются — вот и еще один сериал от Стерлина Харджо («Псы резервации») разворачивается в этом городке из штата Оклахома. Неонуар посвящен похождениям несуразного любителя теорий заговоров, который неожиданно натыкается на настоящее тайное преступление властей. Главную роль в сериале исполнил Итан Хоук, также в нем снялись Питер Динклейдж, Кайл Маклахлен, Кит Дэвид, Джинн Трипплхорн и Киллер Майк.

Премьера — 23 сентября на FX и Hulu

«Дом Гиннесса» / House of Guinness

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт представляет новое детище, на этот раз — о нашем всем (пиве), а также о династической грызне. 1860-е, Дублин. Сэр Бенджамин Гиннес, самый богатый человек в Ирландии, прощается с жизнью, оставляя четырем сыновьям в наследство не только деньги, но и рецепт фирменного стаута. В сериале снялись Джек Глисон («Игра престлов»), Джеймс Нортон («Война и мир»), Энтони Бойл («Тетрис») и Луис Патридж («Приключения Паддингтона 2»).

Премьера — 25 сентября на Netflix