Появился первый тизер-трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби

Warner Bros. опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.

Это экранизация одноимённого романа Эмили Бронте 1847 года. История любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с Хитклифом как со слугой и избивает его.

Трейлер фильма

Картину сняла Эмиральд Феннелл по собственному сценарию. В зарубежный прокат фильм выйдет 14 февраля 2026 года.