Энди Серкис рассказал о подготовке к съемкам нового «Властелина колец»

Режиссёр и актёр Энди Сёркис, который выступит постановщиком «Властелина колец: Охота на Голлума», в недавнем интервью рассказал, что на следующей неделе он вместе с командой направляется в Новую Зеландию для подготовки к съёмкам фильма «Властелин колец: Охота на Голлума».

Я очень рад вернуться. Я уезжаю в Новую Зеландию в субботу. Мы едем туда, чтобы как следует подготовиться к началу производства фильма.

Картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах, — между «Хоббитом» и «Властелином колец».

Лента выйдет 17 декабря 2027 года.