Кто был реальным прототипом Остапа Бендера из «Двенадцати стульев»

Остап Бендер — герой, который прославился не только на страницах романов Ильфа и Петрова, но и в кино. Его играли разные актеры, и каждый по-своему раскрывал его образ. Но был ли у комбинатора реальный прототип? На этот вопрос ответит «Рамблер».

Остап Бендер впервые появился на страницах романа «Двенадцать стульев» в 1928 году, а затем вернулся в «Золотом теленке» в 1931 году. Читатели сразу полюбили его за смекалку, чувство юмора и умение находить выход даже там, где его, казалось бы, нет. Герой быстро стал нарицательным, и выражение «великий комбинатор» вошло в разговорный язык. Авторы подчеркивали, что он не революционер и не борец, а человек, который хочет жить красиво и добывать деньги любыми, в том числе не совсем законными, способами.

Фильмы «12 стульев» и «Золотой теленок» неоднократно экранизировались. Остапа Бендера играли Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов, Сергей Юрский, Игорь Горбачев, Николай Фоменко и другие актеры. Каждый из них показывал разные стороны героя: харизму, юмор, авантюрность или элегантность. Зрители спорят до сих пор, чье исполнение ближе всего к оригиналу, но никто не сомневается в одном — персонаж всегда выглядел очень живо. Именно поэтому вопрос о прототипе Бендера остается актуальным.

Версия первая: Осип Шор

Наиболее распространенное мнение связывает прототип Бендера с одесситом Осипом Шором. Он был известен как человек находчивый, общительный и любивший авантюры. Шор дружил с Евгением Петровым и его братом Валентином Катаевым. По воспоминаниям современников, Осип обладал тем же чувством юмора, что и Бендер, легко вливался в любую компанию и умел находить неожиданные решения в трудных ситуациях.

Версия вторая: Валентин Шор

Другой вариант — что прототипом стал брат Осипа, Валентин Шор. В отличие от брата, он служил в органах правопорядка и имел опыт общения с людьми, занимавшимися незаконными делами. По словам знакомых, Валентин обладал хорошим знанием психологии и умел вести разговор так, чтобы получить нужную информацию.

Версия третья: собирательный образ

Многие литературоведы считают, что Бендер — это собирательный персонаж. Авторы вдохновлялись не только конкретными людьми, но и самой атмосферой Одессы 1920-х годов. В городе было немало аферистов, комбинаторов и просто людей, готовых пойти на хитрость ради выгоды. В Одессе жили представители разных национальностей и культур, а сама среда формировала особый тип персонажей — остроумных, предприимчивых и всегда готовых к приключениям.

Успех героя объясняется тем, что он вобрал в себя знакомые черты. Смекалка, умение выкрутиться, юмор и желание жить лучше — все это близко простому человеку. В этом образе каждый узнавал кого-то из своих знакомых или даже себя. Поэтому Бендер и сегодня, спустя почти сто лет, остается актуальным, а его фразы цитируют миллионы людей.

