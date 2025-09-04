Стало известно, когда фильм ужасов «Орудия» Зака Креггера выйдет в онлайне

По данным DVD's Releases и других площадок, цифровая премьера фильма ужасов «Орудия» Зака Креггера состоится 9 сентября. В прокат фильм вышел 8 августа, то есть с момента выхода пройдёт как раз месяц.

© Чемпионат.com

«Орудия» — новый фильм Зака Креггера, режиссёра «Варвара». Это история о том, как 17 детей из одного школьного класса внезапно пропадают посреди ночи, и лишь один ребёнок никуда не исчезает. В картине повествование идёт от лица различных главных персонажей.

Главные роли в ленте исполнили Джош Бролин («Дюна»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней») и Эми Мэдиган («Прощай, детка, прощай»). Неофициальная премьера ленты в России состоялась 14 августа.