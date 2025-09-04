Стартовали съемки остросюжетной драмы «Огонь»

В Москве стартовали съёмки новой остросюжетной драмы телеканала НТВ «Огонь». История развернётся в одной столичной пожарной части: молодой лейтенант Журавлёв внедряется в ряды огнеборцов, чтобы найти виновного в страшном происшествии, где пострадал один из пожарных, и разобраться во внутренних конфликтах. Однако всё выходит за рамки намеченного, когда в городе начинает орудовать сумасшедший поджигатель. Главные роли в картине исполнят Никита Панфилов, Иван Лаврухин и Евгений Миллер.

Во время тушения пожара при запутанных обстоятельствах серьёзно пострадал один из пожарных командира части Егора Ерёменко (Евгений Миллер). Для негласного расследования в пожарную часть под видом стажёра приходит лейтенант Виктор Журавлёв (Иван Лаврухин), главная задача которого не только найти виновного в страшном происшествии, но и разобраться в конфликтах в пожарной части. Шефство над молодым спасателем берёт второй командир части – опытный Максим Князев (Никита Панфилов).

Актёр Иван Лаврухин рассказал: