Стартовали съемки остросюжетной драмы «Огонь»

Стартовали съёмки остросюжетной драмы НТВ «Огонь»
В Москве стартовали съёмки новой остросюжетной драмы телеканала НТВ «Огонь». История развернётся в одной столичной пожарной части: молодой лейтенант Журавлёв внедряется в ряды огнеборцов, чтобы найти виновного в страшном происшествии, где пострадал один из пожарных, и разобраться во внутренних конфликтах. Однако всё выходит за рамки намеченного, когда в городе начинает орудовать сумасшедший поджигатель. Главные роли в картине исполнят Никита Панфилов, Иван Лаврухин и Евгений Миллер.
Во время тушения пожара при запутанных обстоятельствах серьёзно пострадал один из пожарных командира части Егора Ерёменко (Евгений Миллер). Для негласного расследования в пожарную часть под видом стажёра приходит лейтенант Виктор Журавлёв (Иван Лаврухин), главная задача которого не только найти виновного в страшном происшествии, но и разобраться в конфликтах в пожарной части. Шефство над молодым спасателем берёт второй командир части – опытный Максим Князев (Никита Панфилов).
Актёр Иван Лаврухин рассказал:
«Мой герой – парень, который любит ходить по краю. Снаружи он уверенный и дерзкий, всегда смело смотрит в лицо опасности, а внутри у него множество вопросов, требующих ответа: что такое любовь, долг, дружба? Как перестать повторять ошибки родителей? Герой ты или подлец? В итоге мы выстроили для него путь героя: он либо сломается, либо превратится в того, кому можно доверить свою жизнь. По моему мнению, пожарного можно сравнить с человеком-ледоколом. Когда вокруг все теряют голову, он сосредоточенно идёт вперёд вместе с товарищами. Холодный ум, любовь к людям и крепкие руки – три качества, без которых невозможно шагнуть в огонь».