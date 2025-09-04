В КНР состоялась премьера российско-китайского фильма «Красный шелк»

Общественность КНР в четверг получила возможность впервые ознакомиться с российско-китайским романтическим приключенческим фильмом "Красный шелк". Премьера состоялась в пекинском кинотеатре Tianying Cineplex.

© Постер

Фильм создан кинокомпанией Nota Bene Film Group совместно с "НМГ Кинопрокат" и Art Pictures Distribution. Это совместный проект с Китаем в области кинематографа. Фильм рассчитан как на старшее, так и на молодое поколение, включает элементы как детектива, так и экшена.

Роль главного героя, по сценарию - бывшего царского агента, играет Милош Бикович, образ которого вдохновлен Эркюлем Пуаро из романов Агаты Кристи (1890-1976) и Бенуа Бланом из американского фильма "Достать ножи" (2019). Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Выборге, Пскове и на озере Байкал, а также в Китае.

Как отметил в беседе с журналистами Андрей Волгин, он очень рассчитывает, что кинолента понравится зрителю КНР. В ней повествуется о доставке секретных списков с именами делегатов на съезд Компартии Китая, который состоялся в СССР летом 1928 года. По словам генерального продюсера Вадима Быркина, создатели фильма благодарны усилиям лидеров двух стран, которые обеспечили условия для успешной реализации проекта.

В китайском кастинге участвовали более 1,5 тыс. актеров из Шанхая, Пекина и Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). В фильме приняла участие советская и российская актриса Ирина Алферова, известная в том числе по сериалу "ТАСС уполномочен заявить…" (1984). Исполнительница главной женской роли в "Красном шелке" - китаянка Чжэн Ханьи.

Волгин подтвердил, что уже написан сценарий для следующего фильма - "Черный шелк", который станет продолжением нынешней кинокартины.

Премьера "Красного шелка" в КНР приурочена к только что завершившемуся визиту президента РФ Владимира Путина, перекрестным годам российской и китайской культуры. Фильм повествует о событиях 1927 года, которые произошли в преддверии прошедшего в Подмосковье VI съезда Коммунистической партии Китая, и демонстрирует силу российско-китайских отношений. В России он вышел в прокат 20 февраля, а в КНР появится на широких экранах с 6 сентября. Предполагается, что это произведение - важный шаг в формировании системного подхода к взаимному продвижению лучших кинокартин двух стран.