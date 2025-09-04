Рецензия на второй сезон «Уэнсдей»

На Netflix завершился второй сезон «Уэнздей» — сериала, уступающего по популярности только «Игре в кальмара». Одним из режиссеров шоу из вселенной «Семейки Аддамс» вновь выступил Тим Бертон, а к исполнению главной роли вернулась звезда «Криков» Дженна Ортега. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (без спойлеров) подводит итоги нового сезона, где встретились Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Леди Гага и даже кейпоп-группа Blackpink.

Первый сезон «Уэнздей» стал для Netflix огромным хитом — среди сериалов платформы он проигрывает по популярности только первому выпуску «Игры в кальмара» (который, в свою очередь, до этой недели был самым успешным тайтлом стриминга в истории, а теперь уступил первенство мультфильму «Кейпоп-охотницы на демонов»). Формально о продлении «Уэнздей» не объявляли в течение двух месяцев с премьеры, но ясно было, что ее не могут не продлить: такими клондайками не разбрасываются. Прошло три года — и двери академии Невермор, где творятся очень странные дела, распахнулись вновь. Причем сразу дважды: сезон разбили на две части, чтобы списать деньги за август и сентябрь.

Главная звезда шоу Дженна Ортега, как сообщалось, в новых сериях усилила творческий контроль над происходящим и вроде бы даже донимала сценаристов правками и замечаниями, но на выходе этого совершенно не ощущается. Перед нами примерно тот же сериал, что мы посмотрели несколько лет назад, — реинкарнация «Леденящих душу приключений Сабрины», которую откормили поттерианой и эфирной сеткой канала The CW (авторы «Уэнздей» Альфред Гоф и Майлз Миллар прежде были известны как создатели «сидабовской» классики «Тайны Смолвиля»). Тим Бертон снова поставил четыре эпизода, только под другими порядковыми номерами: в прошлый раз он отвечал за всю первую половину сезона, в этот — за старт, середину и две заключительные серии, а на сдачу снял для Леди Гаги (у певицы здесь расширенное камео) клип на песню The Dead Dance, под которую в седьмой серии танцуют — хуже, чем сама Гага в клипе, и без вирусного потенциала памятного припадка Ортеги под Goo Goo Muck.

Что поменялось, так это экранное время остальных членов семейства Аддамс — и процесса выяснения соответствующих отношений. Младший брат Уэнздей Пагсли (Айзек Ордоньес) теперь тоже ученик Невермора, их мать Мортишу (Кэтрин Зета-Джонс) приобщают к школьной жизни, отец Гомес (Луис Гусман) крутится под боком. Так что второму сезону в качестве подзаголовка вполне подошло бы название «Семейные ценности Аддамсов» — но пока шоу заимствует у фильмов Барри Зонненфельда только актеров в педсостав: к Кристине Риччи, которая в детстве сама играла Уэнздей, присоединилась маринованная голова Кристофера Ллойда — прежнего исполнителя роли дядюшки Фестера (в сериале персонажа задорно изображает Фред Армисен). Среди других новичков — Стив Бушеми, снимавшийся у Бертона в «Крупной рыбе», звезда «Доктора Кто» Билли Пайпер, Тэнди Ньютон из «Мира Дикого Запада» и Фрэнсис О'Коннор («Мэнсфилд-парк», «Искусственный разум»).

В продолжении героиня Дженны Ортеги продолжает сыпать ядовитыми панчами и осваивать концепцию эмпатии, все учатся взаимопониманию, взаимовыручке и принятию (себя и ситуации) — словом, понятный набор тропов, тем и выводов для приключенческого янг-эдалта на детективных щах. С последним, однако, дела у сериала обстоят не лучшим образом: сценарий ощущается очень несбалансированным из-за толпы антагонистов, которым тесно в здешних восьми сериях (стартуй «Уэнздей» на The CW лет десять назад, были бы человеческие 20), поэтому с удачным разрешением линии везет далеко не всем злодеям, а про поддержание интриги очень часто забывают.

В сериях, где Уэнздей и ее соседке Энид (Эмма Майерс) авторы устраивают «чумовую пятницу» с переселением душ и музыкой Blackpink, исполнительницам выпадает возможность пощеголять актерскими мускулами, чем они охотно и убедительно пользуются. Однако у этой медали есть и обратная сторона: становится невозможно игнорировать то обстоятельство, что некоторые коллеги девушек по сериалу играют из рук вон плохо, в частности, Айзек Ордоньес и (кто-то должен это сказать) Луис Гусман, но Гусман хотя бы делает это так по-своему, что в какой-то мере привыкаешь.

Вообще, второй сезон для многих причастных стал площадкой для флекса. Гоф и Миллар остроумно разбросали по сюжетным линиям куски, из которых при желании можно собрать «Франкенштейна» (а можно дождаться ноября, когда на том же Netflix выйдет уже собранный «Франкенштейн» Гильермо дель Торо). Зете-Джонс вручили шпагу и дали вспомнить уроки со съемочной площадки «Маски Зорро». Бертон вставил в первую серию сегмент изумительной стоп-моушн-анимации, в каком-то смысле закрыв еще один гештальт из этой вселенной: в 90-е ему предлагали снимать фильмы про Аддамсов, но тогда он отказался ради «Бэтменов», в начале 2010-х студии Illumination и Universal задумали по «Семейке» кукольный мультфильм и тоже обратились к Бертону, но это снова ни к чему не привело, в итоге мультик через несколько лет все-таки сняли — компьютерный и без Бертона.

Наконец, если кому-то было интересно, как выглядел бы «Гарри Поттер» в постановке Бертона, то финал второго сезона «Уэнздей» в том числе дает об этом некоторое представление и ненадолго превращается в мэшап «Тайной комнаты» с «Узником Азкабана». Прямо перед тем, как замахнуться клиффхэнгером, на чьей инерции мы должны будем просуществовать еще какое-то время.

Что подводит нас к основной проблеме — не только «Уэнздей», а вообще сегодняшнего сериалостроения, где двух- и даже трехгодичные перерывы между сезонами стали нормой. 22-летнюю Ортегу пока удается выдавать за школьницу, но такими темпами происходящее рано или поздно начнет походить на концерт AC/DC. Там у человека хотя бы фамилия подходящая — Янг, — а здесь как выкручиваться?

Название: «Уэнздей» (Wednesday) — 2 сезон

Дата выхода: 6 августа — 3 сентября 2025 года

Где смотреть: Netflix

Продолжительность: 8 серий по 45 минут

Создатели: Альфред Гоф и Майлз Миллар

Режиссеры: Тим Бертон и другие

В ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Эви Темплтон, Стив Бушеми, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Айзек Ордоньес, Фред Армисен, Джоанна Ламли, Хантер Дуэн, Билли Пайпер, Фрэнсис О'Коннор, Оуэн Пэйнтер, Хезер Матараццо, Тэнди Ньютон, Гвендолин Кристи, Джейми Макшейн, Джой Сандей, Джорджи Фармер, Наоми Дж. Огава, Кристина Риччи, Кристофер Ллойд, Муса Мустафа, Стефани Джерманотта (Леди Гага)