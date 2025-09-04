Какой получилась новая версия «Токсичного мстителя»

В кинотеатрах лютует "Токсичный мститель". Название, вызывающее ностальгические воспоминания о продукции маломощной, но шумной студии Troma, некогда наводнявшей экраны трэшем, доведенным до абсолюта, до абсурда. Когда кошмар в своей запредельности уже не ужасает, а веселит.

У этой студии в 1984-м уже был "Токсичный мститель" - история уборщика одной химической корпорации, который после купания в реактивах мутировал до состояния чудовища. Для любителей трэша это был сущий пир духа: оторванные конечности и взрывающиеся мозги погружали зал в нервный хохот. Студия позиционировала себя как "анти-Голливуд", стала популярна у леваков и на всех мировых фестивалях устраивала живописные уличные демонстрации с живыми скелетами и размалеванными кровью лицами.

Потом трэш перехватило "респектабельное кино", над кровавыми фонтанами стали хохотать уже на фильмах Голливуда, разверзающаяся плоть стала лакомым блюдом Венеции и Канн - Troma потеряла статус монополиста и умерила прыть.

А теперь респектабельное кино решило скрепить дружбу своего рода приношением памяти "Тромы" - актер-режиссер Мейкон Блэр снял ремейк "Токсичного мстителя" уже с совершенно другим бюджетом и дорогими звездами уровня Кевина Бейкона, Элайджи Вуда и Питера Динклэйджа. Авторы, вероятно, надеялись на обвальный успех, но просчитались: картина снята уже два года назад, прошла по фестивалям, но заинтересованных дистрибьюторов найти не могла и в мировой прокат выходит только теперь.

Действие происходит в заштатном Сент-Роме ("Святом Риме"), где куры мрут, едва понюхав местную речку. Питер Динклэйдж с его нестандартной внешностью играет уборщика химической корпорации Уинстона Гуза, у которого серьезное поражение мозга, и в перспективах близкой смерти он с отчаянием сознает, что на лечение его страховки не хватит. Он молит гендиректора компании Боба Гарбингера (Кевин Бейкон) дать ему денег, тот с милой улыбкой его посылает, и после ряда перипетий он оказывается в бочке с химическим раствором. На этом роль Динклэйджа заканчивается, и образовавшееся на месте героя зеленое пупырчатое чудище под килограммами грима теперь изобразит актриса Луиза Геррейро.

Рассказывать о том, как устрашающее своим видом исчадие ада стало народным героем наподобие Робина Гуда, как оно любит своего сурового сынка Уэйда, как будет сражаться с монструозной рок-группой The Killer Nutz во главе с братцем местного пахана Фрицем (гротескный Элайджа Вуд) и другими подручными злодея Гарбингера, я не стану - в этом кино увлекает не "что происходит", а "как показано". Его смотришь уже как опытный, хорошо закаленный престижными "боди-хоррорами" зритель и воспринимаешь как пародийное издевательство над ними, испытывая мстительное чувство радости за свершающееся на твоих глазах справедливое возмездие. "Боди-хорроры" с их звериной серьезностью мне кажутся умственно ущербными рядом с этой веселой картонажной игрой в ужастик. Откровенно грубой, вызывающе безвкусной, вдребезги сокрушающей общепринятое чувство меры, но именно этой мультипликационной чрезмерностью интригующей и подкупающей. Пупырчатое чудище с вечно выпадающим глазом выглядит не страшнее какого-нибудь Шрека - мы и не такое уже видали.

Здесь комично все - ракурс съемки, композиция кадра, ритм монтажа, не говоря о работе отлично уловивших жанр актеров. А махровая безвкусица и бесчисленные неароматные скабрезности смотрятся просто доведением до логического конца главных тенденций современного коммерческого кино. Так что если можно позволить себе оксюморон типа "добродушная жестокость", то для характера этого фильма он будет в самую точку.

Не знаю, как сложится судьба этого ненормального фильма на наших экранах: думаю, неплохо. Во всяком случае актеры, дублировавшие картину на русский, были явно увлечены безбашенностью действа и работали с весельем и азартом. Чего в последние много лет за ними не наблюдалось.