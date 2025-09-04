Вышел сериал «Газета» — продолжение культового «Офиса»

Сегодня на Peacock вышла «Газета» — это сериал по культовому «Офису». Проекты даже похоже стилистически, однако в «Газете» уже совершенно другие персонажи.

Продолжение «Офиса» рассказывает историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы оригинального сериала.

«Газету» уже продлили на второй сезон, притом объявили об этом вчера, то есть до выхода первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.