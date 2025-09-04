Вышел трейлер «Хроник русской революции» с Борисовым и Ефремовым

Опубликованы первый тизер и постер шестнадцатисерийной эпопеи Андрея Кончаловского "Хроники русской революции".

© Российская Газета

Сюжет охватывает с 1905 по 1924 год. Отмечается, что он имеет документальную основу. При этом внимание автора "сосредоточено прежде всего на человеческих судьбах".

Главный герой - офицер "охранки" Михаил Прохоров, который пытается распутать клубок антигосударственных заговоров, его играет Юра Борисов. Главную женскую роль - светской дамы и революционерки - исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

Царя Николая II воплотил Никита Ефремов, Ленина сыграл Евгений Ткачук, Сталина - Тимофей Окроев.

© Постер

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре START и на телеканале "Россия".