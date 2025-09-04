Фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном выйдет в России

Кинокомпания «Атмосфера кино» объявила, что фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном в главной роли официально выйдет в России. Дата премьеры — 25 декабря этого года.

В центре сюжета восьмилетняя девочка, которая потеряла своих родителей. Она обращается за помощью к соседу и рассказывает, что маму и папу убило нечто живущее под кроватью.

В фильме также сыграли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. Режиссёром фильма выступил Брайан Фуллер, работавший ранее с Миккельсеном над сериалом «Ганнибал».

В зарубежных кинотеатрах картина выйдет 5 декабря. В России ленту выпустят через 20 дней.