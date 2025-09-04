Опубликованы кадры со съемок фильма «Елки 12»

Кинокомпания Bazelevs поделились новыми кадрами со съемок комедии "Елки 12", которая выйдет в прокат 18 декабря.

© кадр из фильма «Елки последние»

Одной из сюжетных линий станет история персонажей Дмитрия Нагиева и Ирины Медведевой, которые сыграют влюбленную пару.

В ролях также: Дмитрий Журавлев, Маш Милаш, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.