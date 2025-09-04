Вышел трейлер нового фильма от авторов "Мы из будущего"

Создатели хитовой российской дилогии "Мы из будущего" сняли еще один военно-фантастический фильм о попаданце.

Лента основана на реальной истории киргизского солдата Мендыша Омуралиева, погибшего в ходе Великой Отечественной войны.

В центре сюжета 20-летний блогер, который, уклоняясь от военной службы, оказывается в загадочной петле времени, из которой невозможно выбраться. Помочь ему может только погибший 80 лет назад боец Красной армии Мендыш, но только после того, как парень из будущего поможет солдату.

Режиссер - Павел Игнатов.

В ролях: Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров, Олеся Пуховая, Георгий Петренко, Владислав Солодов, Матвей Амельянович.

Съемки проходили в Киргизии и РБ.

Даты премьеры пока нет, но есть трейлер.