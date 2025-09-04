Как снимали «Государя»

Площадку «Соборная площадь» размером более 18 тысяч квадратных метров построили в кинопарке «Москино» специально для съемок эпизодов исторического многосерийного проекта Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko «Государь». Режиссер проекта Сергей Гинзбург рассказал о том, как проходили съемки сериала о Петре I в кинопарке.

Яркая и торжественная композиция Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов Московского Кремля, а также фрагмент колокольни Ивана Великого, Грановитая палата и кремлевская стена с Тайницкой башней, воссозданные в кинопарке «Москино», передают атмосферу и дух Российской империи времен правления императора Петра I.

— Для нас важно, чтобы в кинопарке создавались проекты об истории России и великих личностях, которые повлияли на ее будущее. «Соборная площадь Москвы» одной из первых украсила территорию кинопарка. Большим преимуществом локаций является возможность достроить площадку под свой проект, передекорировать экстерьеры и интерьеры. Эта площадка позже использовалась и для съемок других фильмов, исторических реконструкций, а также театрального представления «Соборная площадь» Эдуарда Боякова, — рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».

Во время подготовки сценария проекта «Государь» авторы опирались на работы историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова. Продюсерами сериала выступили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, Сергей Титинков и Наталья Смирнова. Режиссером выступил Сергей Гинзбург, который снял сериал «Собор», в котором также фигурировал образ Петра I.

— До съемок проекта «Государь» я работал в Китае, в Национальной киностудии Шанхая. Я много ездил, смотрел. И когда у нас появилась в Москве такая площадка, как кинопарк «Москино», я подумал, что это очень классная идея. «Соборная площадь» появилась в кинопарке одной из первых. Когда мы ее строили, даже старались учесть, как ее в разное время суток будет освещать солнце. В кинопарке было очень удобно снимать, потому что это отдельная площадка, тебе никто не мешает, не надо договариваться ни с кем, можно ли направо снимать, можно ли налево. За 10 съемочных дней мы сняли здесь масштабную сцену приезда Петра и Азова, попытку бегства Евдокии из дворца во время стрелецкого бунта, отъезд заграничного посольства, еще несколько больших сцен, связанных с заговором Софьи, когда после похорон Лефорта и Шеина они идут и разговаривают. Самый яркий момент съемок в кинопарке мне запомнился, когда мы снимали бунт. Это был тяжелый, очень непростой съемочный день, но, когда я увидел в монитор картинку, я подумал, что это круто, — отметил режиссер Сергей Гинзбург.

В главных ролях — Константин Плотников, Светлана Колпакова, Наталья Суркова, Сергей Угрюмов, Александр Обласов, Евгений Шварц, Сергей Барковский и другие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил кинопарк «Москино» и поздравил его работников с Днем российского кино. Он отметил рост российского контента, зрительский интерес и воспитательную роль кино. Мэр также рассказал о новой мере поддержки кинематографа, которая будет включать компенсацию части расходов на рекламу определенных кинолент. Кроме того, уточняется, что второй этап создания парка завершен: открыты 34 площадки и шесть павильонов, где прошли съемки более 140 проектов, ведется модернизация киностудии имени Горького.