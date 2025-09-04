Расписание выхода сериала «Москва слезам не верит: Все только начинается»

Расписание выхода сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается»
4 сентября состоялась премьера сериала сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается». Шоу по мотивам советской комедии расскажет историю трёх подруг, которые в начале 2000-х отправляются в летнюю Москву на поиски любви и счастья. Через 20 лет девушки вновь встречаются в городе — уже совсем взрослые и с надеждой на второй шанс.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 23 октября.
Расписание выхода сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 4 сентября
- 2-я серия 11 сентября
- 3-я серия 18 сентября
- 4-я серия 25 сентября
- 5-я серия 2 октября
- 6-я серия 9 октября
- 7-я серия 16 октября
- 8-я серия 23 октября