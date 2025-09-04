Что известно о третьем сезоне «Уэнсдей»

Финал свежих эпизодов оставил школу в шатком положении.

Второй сезон «Уэнсдей» закончился. Но это не значит, что история мрачной девочки-сыщицы окончательно завершилась. Третий сезон был анонсирован задолго до того, как девушка вернулась в академию «Невермор» после летних каникул. Мы уже знаем первые детали о третьем сезоне и готовы поделиться ими с вами.

Чем закончился второй сезон «Уэнсдей»

Финал второго сезона успешно завершил текущие сюжетные линии, однако оставил достаточно загадок для продолжения. Если вы ещё не посмотрели его, не читайте текст дальше.

В финале сезона Уэнсдей удалось предотвратить предсказанную гибель Энид благодаря вмешательству призрака учительницы Розалин. С помощью колдовства они поменялись телами на один день, что позволило Уэнсдей узнать, что Энид — не просто оборотень, а Альфа, способная навсегда остаться в звериной форме. Энид использовала свои силы для спасения Уэнсдей от обезумевшего учёного Айзека Найта, но потеряла контроль над превращениями. Чтобы не представлять опасности для окружающих, девушка покинула территорию «Невермора».

Новый директор академии Барри Дорт оказался мошенником и аферистом. Он использовал специальные часы, чтобы защититься от силы сирены Бьянки. Однако Уэнсдей и её друзья разработали план: Агнес и Энид отвлекли Дорта танцем, Энид украла часы, а Бьянка заставила его публично признаться в махинациях. Дорт попытался сбежать из академии, но Аякс превратил его в камень с помощью способностей медузы, после чего упавшая люстра разбила его на куски.

Тайлер Галпин после смерти своей матери Франсуазы, которая уговаривала вылечить его от семейного проклятия, предпочитает остаться монстром. Ранее, в первой половине второго сезона, он потерял отца, бывшего шерифа Донована Галпина, которого заклевали вороны.

Теперь Тайлеру ничего не остаётся, как стоять у могил своих родителей, гибель которых произошла частично из-за него же. В это время к нему подходит мисс Капри (новая учительница музыки) и предлагает присоединиться к стае Хайдов, раскрыв, что её отец также был когда-то Хайдом. Тайлер согласился на предложение женщины, и они уехали в неизвестном направлении.

Кроме того, в финале выяснилось, что бабушка Уэнсдей прятала в подвале своего дома собственную дочь Офелию Аддамс — сестру Мортиши. На стене её комнаты можно было заметить надпись: «Уэнсдей должна умереть». Это явный намёк на новую угрозу в третьем сезоне.

Предполагаемая дата выхода третьего сезона «Уэнсдей»

Третий сезон «Уэнсдей» был анонсирован за две недели до выхода второго сезона на Netflix. На официальной странице стримингового сервиса в соцсетях тогда написали: «Она никогда не оставила бы вас в подвешенном состоянии. «Уэнсдей» официально продлили на третий сезон».

Но пока мы не можем сказать, когда он точно выйдет. Съёмки первого сезона начались в Румынии 13 сентября 2021 года и завершились 30 марта 2022 года, а на Netflix сериал вышел 23 ноября 2022 года. Второй сезон начали снимать в мае 2024 года в Ирландии — съёмки продлили до декабря, а на Netflix продолжение сериала вышло в августе и в сентябре 2025 года.

Обычно с момента окончания съёмок до премьеры сериала проходит около 8-10 месяцев. Первоначально съёмки третьего сезона «Уэнсдей» должны были начаться в ноябре 2025 года, однако продюсеры перенесли старт производства на второй квартал 2026 года. Поклонникам сериала пришлось ждать второй сезон почти три года после выхода первой части.

Если предположить, что столько же времени потребуется и для создания третьего сезона, то релиза «Уэнсдей 3» мы не увидим раньше конца 2027 года. Западные журналисты предполагают, что третий сезон выйдет либо осенью 2027 года, либо уже летом 2028 года.

О чём будет третий сезон «Уэнсдей»

Итак, что значит финал второго сезона для дальнейшей истории? К счастью, он оставил несколько оборванных нитей, которые предстоит соединить. Во-первых, предстоит узнать, где прячется Энид и сможет ли она когда-нибудь вновь вернуться в человеческий облик. В последний раз мы видели, как Уэнсдей и дядя Фестер отправились на её поиски в лес.

Следующий незаконченный вопрос, на который, мы надеемся, создатели сериала ответят в третьем сезоне: почему бабушка Уэнсдей держала тётю Офелию взаперти все эти годы? И да, ещё одна сюжетная линия, скорее всего, будет вращаться вокруг Тайлера и профессора Капри.

После гибели «неожиданно воскресшей» матери Франсуазы, которая трагически сорвалась с крыши академии «Невермор» во время конфликта с Тайлером, психическое состояние Хайда только усугубилось. Капри забрала его с собой, чтобы он присоединился к другим Хайдам и не совершил ещё больших глупостей. Его появление в третьем сезоне не вызывает сомнений.

Будет ли третий сезон «Уэнсдей» финальным

На данный момент третий сезон «Уэнсдей» не планируется как финальный. Хотя конкретных официальных заявлений продюсеров о закрытии сериала после третьего сезона нет, есть несколько намёков на то, что история будет продолжаться.

Изначально предполагалось, что сериал будет состоять из четырёх сезонов. Мол, на каждый сезон будет приходиться один учебный год в «Неверморе». Однако после событий второго сезона школа оказалась в подвешенном состоянии, и неизвестно, как это повлияет на структуру сериала.

Создатели сериала неоднократно подчёркивали, что хотят «углубляться в персонажей и расширять вселенную», что предполагает долгосрочное развитие франшизы. Если ничего не изменится, третий сезон может стать предпоследним, а четвёртый — финальным, завершив историю Уэнсдей.

Уже ведутся ранние обсуждения по возможным спин-оффам: основной сериал завершится после четвёртого сезона, но «оставит открытой дверь» для других проектов в той же вселенной.