Что известно о сериале «Первокурсницы»

В сентябре на телеканале ТНТ стартует второй сезон «Первокурсниц» — сериала о 40-летних женщинах, которые решили изменить свою жизнь и восстановиться в университете, откуда отчислились 20 лет назад. Первый сезон зрителям понравился: по Анна Уколова и Екатерина Стулова, а кресло режиссера займет постановщица одного из сезонов «Ивановых-Ивановых». «Лента.ру» рассказывает, когда ждать продолжения ситкома о взрослых студентках и чего ожидать от сюжета.

«Первокурсницы»: Главное о сериале

Дата выхода

Первый сезон «Первокурсниц» показали на ТНТ в 2023 году, в сентябре 2025-го выйдет продолжение.

8 сентября в 20:00 выйдет второй сезон сериала «Первокурсницы»

Посмотреть проект можно в эфире телеканала ТНТ, а также после эфира в онлайн-кинотеатрах Premier, Kion, «Смотрешка», «НТВ-плюс онлайн ТВ», «Триколор Кино и ТВ» и «Большое ТВ».

Сюжет

Первый сезон

Бывшие институтские подруги Жанна Суслова (Екатерина Стулова) и Настя Кулагина (Анна Уколова) 20 лет назад бросили университет, а потом крепко об этом пожалели.

У обеих так и не сложились семьи, обе так и не смогли построить карьеру. Жанне изменил очередной муж. Настя еще в студенчестве от первого в своей жизни парня родила сыновей, всю себя посвятила воспитанию двойняшек и больше отношений не заводила. Теперь, когда от одной ушел муж, а вторая проводила детей в армию, подругам стало скучно и одиноко.

Пожаловавшись друг другу на жизнь, Жанна и Настя решают, что еще не поздно все изменить, и восстанавливаются в институте и селятся в той же комнате общежития, где когда-то жили. За 20 лет их отсутствия там все изменилось: со студентами-зумерами им сложно найти общий язык, приходится терпеть шумные тусовки, а места некоторых преподавателей заняли их бывшие однокурсники.

Второй сезон

В первом сезоне Настя начала встречаться с пятикурсником Данилой (Евгений Егоров). Быть на одной волне с 20-летним парнем ей непросто, поэтому их отношения все чаще проходят испытания на прочность. Пытаясь найти баланс между учебой и личной жизнью, Настя погружается в развитие кулинарного стартапа, который постепенно перерастает в успешный проект — собственное кафе.

Жанна во время каникул в Сочи закрутила курортный роман. Вернувшись в Москву, она обнаруживает, что роман обернулся настоящим любовным треугольником. Теперь Жанне предстоит сделать судьбоносный выбор.

Тем временем их подруга Вика (Екатерина Маликова), которая теперь преподает в институте, решает пересмотреть жизненные ценности и в 40 лет впервые стать матерью.

«В сериале «Первокурсницы» несколько главных идей. Первая — это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь», — Екатерина Стулова, актриса, исполнительница роли Жанны.

Актеры и роли

Главные роли в сериале исполнили Екатерина Стулова, известная по роли продавщицы Ирины в сериале «Жуки», и Анна Уколова, сыгравшая Лиду в «Ивановых-Ивановых». Интересно, что артистки действительно учились в одном университете — в ГИТИСе, правда, на разных курсах и у разных мастеров.

«В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть двух подруг», — призналась Стулова.

Какие еще актеры сыграли в сериале «Первокурсницы»

Создатели Артур Иванов («Янычар»).

Производство

Производством «Первокурсниц» занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. Продюсировали шоу Вячеслав Дусмухаметов и Артур Джанибекян, креативный продюсер и один из основателей Comedy Club Production, ответственные за большинство комедийных шоу на телеканале ТНТ.

Шоураннеры сериала — Максим Вахитов, один из авторов сценария «Папиных дочек», «Универа» и «Интернов», а также Юлия Галиченко, ранее работавшая над сериалами «Универ» и «Универ. Новая общага».

«Если проводить аналогию с учебой, то первую сессию мы сдали на все пятерки. Но чтобы получить красный диплом, нужно стараться еще сильнее, чем в первом семестре. Мы вложили во второй сезон больше тепла, больше узнаваемых жизненных историй — как комедийных, так и трогательных», — Максим Вахитов и Юлия Галиченко сценаристы «Первокурсниц».

Постановщиком первого сезона «Первокурсниц» был актер и режиссер Илья Ермолов. Кроме этого проекта, на его счету фэнтезийная комедия «Разрешите обратиться» про полицейского-оборотня и драма «Золотое дно» в духе «Наследников», но в российских реалиях. Во втором сезоне кресло Ермолова займет Алена Корчагина, работавшая над шестым сезоном «Ивановых-Ивановых».

Ермолов участвовал не только в съемках, но и в подборе актрис для главного дуэта. Кастинг шел долго: перед командой сериала стояла задача подобрать двух характерных артисток, между которыми на экране возникла бы химия.

«Катя и Аня оказались той парой, которая вызывала улыбку своим актерским существованием в контексте истории», — говорил Ермолов.

Стулова, кстати, признавалась, что приходила пробоваться на другую роль, но когда прочла сценарий, поняла, что ей симпатична именно Жанна.

«Когда меня уже утвердили на роль Жанны, я проходила пробы с разными партнершами, но потом нас соединили с Аней Уколовой, и после нашего дуэта уже никого не искали на главные роли», — вспоминала артистка.

Пилотная серия «Первокурсниц» была снята в 2021 году, основные съемки проходили в 2023-м. Съемок в павильоне было не очень много — например, художники построили интерьер общежития, куда по сюжету заселяются главные героини. А вот экстерьер оказался вполне реальным: на кадрах запечатлен студгородок Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), который находится на Лиственничной аллее в Москве. Аудитории института, где учатся Жанна и Настя, снимали в МГТУ имени Н. Э. Баумана, а сцены в театре — в ДК МИИТ.