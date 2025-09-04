Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

8 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Испания, куда главный герой направится вместе со своей напарницей Кэрол.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
В продолжение войдёт семь эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера финала состоится 20 октября.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 8 сентября
  • 2-я серия 15 сентября
  • 3-я серия 22 сентября
  • 4-я серия 29 сентября
  • 5-я серия 6 октября
  • 6-я серия 13 октября
  • 7-я серия 20 октября