8 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Испания, куда главный герой направится вместе со своей напарницей Кэрол.

В продолжение войдёт семь эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера финала состоится 20 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Эпизод Дата выхода