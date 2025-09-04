«Страна вздрогнет»: Режиссер фильма «Хой» анонсировал выход первого тизера

Кинорежиссер Владимир Щегольков в беседе с НСН заявил, что съемки фильма «Хой» о лидере панк-группы «Сектор Газа» Юрии Клинских возобновятся в апреле будущего года. Кинорежиссер Владимир Щегольков рассказал с НСН, что уже через две неделе выйдет первый тизер фильма «Хой» о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Клинских. «Съемки фильма «Хой» находятся не то чтобы на паузе. Мы просто ждем весны, потому что в картине весенняя натура. В апреле возобновим съемки, всё по плану. По-моему, все очень симпатично. Онлайн-кинотеатр PREMIER в новых сезонах будет представлять этот проект. Я пока не могу назвать исполнителя главной роли. Это маркетинговая история. Об этом объявит PREMIER. Сейчас ждем актера, чтобы начать снимать. Я думаю, всё будет здорово. Чуть-чуть осталось. Скоро будет представлен тизер проекта. Мы его уже сделали. Будем надеяться, что через две недели страна вздрогнет», - сказал режиссер. Ранее Владимир Щегольков в интервью НСН отметил, что фильм о лидере панк-группы «Сектор Газа» станет настоящим погружением в эпоху конца 80-х годов ХХ века. По его словам, это будет не биографическая лента, а рассказ о трех днях из жизни Юрия Клинских.