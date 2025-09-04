Фильмы серии «Сумерки» бесплатно покажут на YouTube

Кинокомпания Lionsgate анонсировала проведение крайне редкого киноивента. Студия покажет все пять фильмов серии «Сумерки» на своём YouTube-канале абсолютно бесплатно — трансляция стартует 7 сентября в 22:00 мск и продлится до 14 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Twilight Saga. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Таким образом, Lionsgate устроит большой киномарафон, который будут показывать в формате прямой трансляции по очереди выхода лент снова и снова:

Показы картин на YouTube приурочены к повторному релизу всех пяти фильмов в кинотеатрах США в октябре. Ивент пройдёт к 20-летнему юбилею с момента выхода первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе, собравшей в прокате более $ 3,3 млрд.