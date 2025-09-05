Как проходит первый в РФ питчинг научно-фантастических проектов

Более 500 заявок было прислано на первый питчинг научно-фантастических проектов, который пройдет в рамках обновленного кинофестиваля фильмов о науке "Кремний" в Новосибирской области. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал режиссер, продюсер и преподаватель школы кино "Индустрия" Алексей Камынин.

"Мы делаем все, чтобы жители всей страны стремились попасть в Новосибирск в эти дни. У нас пройдет первый в России питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов, мы делаем ставку на этот жанр как на жанр будущего, который должен прийти на смену сказкам. У нас было подано 512 заявок, из них мы отобрали 30 в лонг-лист и вчера наши кураторы отобрали десятку, которая выступит с презентацией", - сказал Камынин в пресс-центре ТАСС.

В шорт-лист вошли проекты из Москвы, Зеленограда, Одинцово, Нижнего Новгорода, Новосибирска. Их авторы проведут четыре дня под кураторством ведущих профессионалов индустрии, дорабатывая свои проекты в формате очных тренингов. Завершающим этапом станет публичная защита проектов перед членами жюри, СМИ и гостями фестиваля.

В жюри вошли Алексей Троцюк - продюсер платформы Start, основатель "Хэштэг медиа" ("Чебурашка", "Слово пацана", "Вызов", "Холоп", "Последний богатырь"); Теймур Джафаров - генеральный продюсер компании "Team Films" ("Трудно быть богом", "Выжить после", "Золотое дно", "13 клиническая", "Хирург"); Юлия Иванова - генеральный директор, продюсер компании "Марс медиа" ("Мастер и Маргарита", "Т-34", "Чики", "Черная весна", "Мира"); Савва Минаев - сценарист ("Холоп 3", "Плевако", "Беспринципные", "Сансара"); Артем Ремизов - автор телеграм-канала "Ремизорро" и Юрий Бурносов - писатель-фантаст, сценарист ("ГДР", "Коп", "Мажор 2").

Как рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Ивантеева, организаторы "Кремния" готовят кинолабораторию с нейросетевыми технологиями, где авторы смогут создать свои фантастические тизеры на платформе "Нейросибирск". Тема - "Новосибирск будущего". Участников ждут два дня мастер-классов от ведущих профессионалов киноиндустрии и питчинг со звездным жюри на третий день. Среди кураторов: сценарист Татьяна Глущенко - преподаватель Московской школы кино, сценарист "Закрытой школы", а также режиссер Алексей Камынин.