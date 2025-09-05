Опубликованы новые постеры фильма «Трон: Арес»

Disney продолжает рекламировать фильм «Трон: Арес». Компания выпустила несколько стильных постеров фильма, в которых явный акцент сделан на красном цвете.

Постеры фильма

© Постер

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.

Премьера фильма состоится 10 октября.