Опубликованы новые постеры фильма «Трон: Арес»

Появилась пачка новых постеров фильма «Трон: Арес»

Disney продолжает рекламировать фильм «Трон: Арес». Компания выпустила несколько стильных постеров фильма, в которых явный акцент сделан на красном цвете.

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.

Премьера фильма состоится 10 октября.